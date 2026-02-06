Zalo có bản cập nhật tháng 2, bổ sung loạt tính năng đón Tết Nguyên đán 2026

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Zalo vừa triển khai loạt hoạt động và tiện ích mới, mang đến cho người dùng không khí Tết rộn ràng cùng nhiều trải nghiệm thú vị nhân dịp Tết đến xuân về.

Trong đó, sự kiện thường niên mừng Tết Nguyên đán của Zalo chính thức trở lại, mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm mới mẻ với cách thức thể hiện sáng tạo. Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Thiệp Tết AI, giúp người dùng biến ý tưởng cá nhân thành những câu chúc và hình ảnh ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Zalo bổ sung kho biểu tượng đậm chất Xuân như lì xì, pháo hoa, sắm Tết,… giúp người dùng dễ dàng thể hiện trạng thái trong những ngày Tết rộn ràng. Trạng thái của người dùng sẽ được hiển thị xuyên suốt tại các thẻ Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà.

Người dùng cũng có thể gửi tặng bạn bè lì xì gói zStyle, bao gồm các bộ giao diện được thiết kế riêng cho Tết Bính Ngọ. Trong dịp Tết này, bộ sticker Bư mặt ngáo cũng quay trở lại với phiên bản chúc Tết đáng yêu, giúp người dùng mang không khí Tết vào các cuộc trò chuyện thường ngày.

Chuỗi hoạt động mừng Tết của Zalo sẽ diễn ra từ ngày 11 - 20/2/2026, được cập nhật đến người dùng thông qua Tường nhà và Official Account của Zalo.