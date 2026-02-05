Gợi ý những mẫu loa karaoke di động đang giảm giá mạnh

Trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng phổ biến. Đặc biệt phục vụ các buổi tụ họp nhóm bạn nhỏ, phân khúc loa tiệc tùng di động gọn nhẹ đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng. Hiện, nhiều thương hiệu lớn đang giảm giá cho những mẫu loa như vậy, thuộc đa dạng phân khúc giá.

Loa di động PartyBox Encore 2.

Ở mảng loa karaoke, JBL nổi bật với dòng PartyBox vốn đã quen thuộc với người dùng. Các sản phẩm thuộc dòng này có điểm chung là chất âm Pro Sound, hiệu ứng ánh sáng sôi động, pin dung lượng lớn cùng khả năng chống nước, chống bụi. Việc tích hợp sẵn cổng kết nối micro, guitar và khả năng kết nối đa loa Auracast giúp PartyBox phù hợp từ không gian kín trong nhà đến các buổi sinh hoạt ngoài trời.

Trong đó, PartyBox Encore 2 hướng tới không gian gia đình hoặc nhóm bạn nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, đi kèm sẵn hai micro không dây giúp người dùng nhanh chóng thiết lập không gian karaoke tại nhà mà không cần thêm nhiều thiết bị phụ trợ. Mức giá ưu đãi hiện tại của sản phẩm là 9,9 triệu đồng, thấp hơn giá gốc gần 11,3 triệu đồng.

Loa PartyBox Encore 2.

Với nhu cầu sử dụng trong không gian rộng hoặc các buổi tiệc đông người, PartyBox 720 là lựa chọn ở phân khúc cao hơn. Mẫu loa này sở hữu công suất lên tới 800W, pin cho thời gian chơi nhạc khoảng 15 giờ và hỗ trợ sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc có thể sử dụng thêm khoảng 2 giờ. Giá bán hiện tại là 27,9 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với mức niêm yết ban đầu 29,9 triệu đồng.

Bên cạnh loa, JBL còn duy trì sự hiện diện ở mảng thiết bị cá nhân với mẫu tai nghe true wireless Live Beam 3. Sản phẩm này gây chú ý nhờ hộp sạc tích hợp màn hình cảm ứng, cho phép người dùng điều khiển nhạc, nhận cuộc gọi và tùy chỉnh hình nền trực tiếp trên hộp sạc mà không cần thao tác qua điện thoại.

Live Beam 3 hỗ trợ chuẩn âm thanh Hi-Res Audio với codec LDAC, đi kèm công nghệ chống ồn chủ động thích ứng. Tổng thời lượng pin của cả tai nghe và hộp sạc lên đến 48 giờ, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong nhiều ngày. Sản phẩm hiện có giá 3,59 triệu đồng (giá gốc gần 4 triệu đồng).

Cùng phân khúc với PartyBox Encore 2, Sony có sản phẩm SRS-XV500 tập trung vào sự cân bằng giữa công nghệ âm thanh và tính di động. Mẫu loa này sử dụng các công nghệ DSEE, Clear Audio+ và Live Sound, kết hợp X-Balanced Speaker Unit với màng loa hình chữ nhật giúp tăng áp suất âm thanh và giảm méo tiếng.

Sony SRS-XV500.

Thời lượng pin lên đến 25 giờ, sạc nhanh 10 phút cho khoảng 2 giờ sử dụng cùng chuẩn kháng nước IPX4 giúp SRS-XV500 phù hợp cho cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Với mức giá hiện tại 6,39 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gốc 9,99 triệu đồng, sản phẩm trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc loa tiệc di động tầm trung.

SoundMax cũng tiếp cận thị trường theo hướng thực dụng, hiện được giảm giá từ 10 - 20%. Chẳng hạn, M-66 là mẫu loa được làm mới về thiết kế, hướng tới phong cách tinh gọn và dễ hòa hợp với nhiều không gian như phòng khách hoặc quán cà phê. Hệ thống loa 3 đường tiếng, đi kèm hai micro không dây và hỗ trợ thêm ngõ micro, ngõ guitar giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng.

SoundMax M-66.

Hay với nhu cầu di chuyển, SoundMax SB-208 là mẫu loa di động phù hợp cho dã ngoại hoặc các buổi họp mặt ngoài trời. Thiết kế nhỏ gọn, chống nước chuẩn IPX5, tích hợp quai xách và móc đeo tiện lợi giúp việc mang theo trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, M-33 hướng tới người dùng thích ca hát kết hợp du lịch, hỗ trợ nhiều nguồn kết nối và đi kèm hai micro không dây có khả năng tự động chuyển tần số.

Đáng chú ý nữa, Harman Kardon Onyx Studio 8 từng gây "sốt" khi mới ra mắt với giá 7,99 triệu đồng. Hiện, sản phẩm đang giảm sâu tới gần 3 triệu đồng, chỉ còn 4,25 triệu đồng tại một số hệ thống.

Onyx Studio 8 được trang bị loa trầm đơn 120mm và loa bổng kép 20mm, có thời lượng pin lên đến 8 tiếng sử dụng liên tục. Mỗi khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác (luôn bật nguồn), Onyx Studio 8 sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất âm thanh để tối ưu trải nghiệm cá nhân hóa và tối đa âm thanh nổi. Tuy nhiên, để hát karaoke trên loa này, người dùng phải mua bộ thu - phát âm thanh với micro riêng.

Harman Kardon Onyx Studio 8.