Điện thoại gập dễ hỏng hơn nếu người dùng mắc những lỗi này

Khi sử dụng điện thoại gập, một trong những lỗi phổ biến nhất mà người dùng thường mắc phải là làm rơi thiết bị. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ và không tạo ra nhiều cuộc thảo luận thú vị.

Các mẫu điện thoại gập rất đắt tiền.

Một vấn đề nghiêm trọng hơn là việc làm hỏng màn hình gập bên trong, thường xảy ra khi người dùng gập điện thoại với các vật thể không nên có bên trong. Theo hướng dẫn chăm sóc điện thoại gập của Samsung, các vật như thẻ, tiền xu hay chìa khóa có thể gây trầy xước hoặc thậm chí làm thủng màn hình bên trong của Galaxy gập.

Để tránh hư hại, người dùng cần chú ý không để chìa khóa hay các vật cứng khác đè lên điện thoại khi đóng nắp. Tuy nhiên, nếu làm việc trong môi trường nhiều bụi bẩn hoặc sống gần biển, việc này có thể trở nên phức tạp hơn. Bụi và cát có thể dễ dàng xâm nhập vào thiết bị mà người dùng không nhận ra.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các thiết bị gập đều có chất lượng giống nhau. Một số màn hình gập mềm và dễ hư hỏng hơn so với những màn hình khác. Chẳng hạn, Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra có xếp hạng IP48, trong khi iPhone Duo mới có xếp hạng IP68. Số đầu tiên trong xếp hạng này cho biết mức độ bảo vệ chống lại các vật thể rắn, số 4 có nghĩa là các vật thể dày 1mm trở lên không thể xâm nhập, trong khi số 6 cho biết thiết bị hoàn toàn chống bụi.

Màn hình bên trong của điện thoại gập cần được bảo quản cẩn thận. Khác với màn hình điện thoại thông thường, màn hình gập không thể chịu được lực mạnh như khi ấn vào mặt kính ngoài của một chiếc điện thoại tiêu chuẩn. Người dùng cũng cần tránh việc bóc lớp màng bảo vệ màn hình bên trong, vì lớp này được thiết kế để bảo vệ trong quá trình vận chuyển. Samsung khuyến cáo nên giữ nguyên lớp bảo vệ này và không dán miếng dán màn hình không được nhà sản xuất phê duyệt lên màn hình gập.

Vì vậy bảo vệ máy khỏi hư hỏng là điều rất được quan tâm.

Mặc dù có vẻ như người dùng cần phải nâng niu chiếc điện thoại gập hơn so với điện thoại thông minh truyền thống, nhưng thực tế chỉ yêu cầu bạn cẩn thận hơn một chút khi sử dụng. Tránh dùng lực mạnh hoặc gập điện thoại vào bất cứ thứ gì khác ngoài không khí.

Về tuổi thọ của điện thoại gập, không có con số cụ thể nào, nhưng các nhà sản xuất thường kiểm tra bản lề và màn hình bằng cách gập điện thoại từ 200.000 đến 500.000 lần. Nếu người dùng mở điện thoại 100 lần mỗi ngày, tuổi thọ của nó có thể từ 5 đến 10 năm. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng thiết bị sẽ hoạt động tốt trong suốt thời gian đó. Samsung đã tuyên bố rằng màn hình của Galaxy Z Fold7 vẫn hoạt động tốt sau 500.000 lần gập trong thử nghiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là thiết bị sẽ chịu được số lần gập tương tự trong cuộc sống hàng ngày.

Cuối cùng, việc kiểm tra bụi bẩn trước khi gập điện thoại sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc đếm số lần gập mỗi ngày. Hãy sử dụng khăn mềm để lau các vết bẩn trên màn hình thay vì dùng móng tay cào. Mặc dù xếp hạng IP68 nghe có vẻ ấn tượng, nhưng Apple cũng lưu ý rằng khả năng chống nước và bụi của iPhone Duo có thể giảm dần theo thời gian sử dụng. Không có gì là mãi mãi, và sự hao mòn sẽ nhanh hơn khi có các bộ phận chuyển động.