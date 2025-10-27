Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Cuộc chiến giữa lực lượng chức năng với bọn tội phạm lừa đảo trực tuyến vẫn đang tiếp diễn, trong khi các nạn nhân mất tiền tỷ đều đều.
“Anh Hai ơi, chuyển cho em mượn 4 triệu có việc với”, Phương (18 tuổi, sinh viên tại một trường cao đẳng nghề tại TP.HCM) hớt hãi gọi hỏi anh họ tên Tuấn. Dù có chút ngờ ngợ, thắc mắc nhưng Tuấn vẫn lập tức chuyển khoản cho em lo việc mà không hỏi gì thêm, bởi đây là cuộc gọi điện thoại trực tiếp.
Chỉ 10 phút sau, cũng cô em họ ấy, gọi mượn thêm 5 triệu đồng với giọng còn gấp gáp hơn. Với sự nhạy bén của một người đi trước, Tuấn lập tức “nhảy số” hỏi em họ: “Việc làm online phải không?”. “Dạ, mà Hai cứ gửi em mượn đi, gấp lắm”, Phương đáp.
Không nhưng nhị, Tuấn đã hiểu chuyện nên yêu cầu em họ dừng ngay việc nạp tiền vào tài khoản của kẻ gian. Để đảm bảo em gái không lún sâu thêm, Tuấn tuyên bố cho em gái số tiền 4 triệu đồng kia, đồng thời vừa trấn an vừa giải thích cho em họ hiểu mánh lừa đảo của chiêu trò việc làm online trong sự việc.
Tương tự nhưng thiệt hại còn nặng nề hơn, Thi (25 tuổi) đã “đốt” gần 200 triệu đồng vào một trang lừa đảo làm việc online. Sau gần 3 năm sinh con và ở nhà lo việc gia đình, Thi mong muốn giúp chồng một tay về kinh tế nên lên mạng tìm việc làm online - xem quảng cáo nhận tiền thưởng.
Trong quá trình tham gia, Thi đã thực tế nhận được tiền hai lần với số tiền vài trăm ngàn đồng. Về sau, để được giao nhiều nhiệm vụ hơn nhằm kiếm tiền nhanh hơn, Thi phải nạp tiền vào hệ thống theo yêu cầu của kẻ gian. Từ vài triệu đồng ban đầu, Thi đã nạp vào đó gần 200 triệu đồng, gồm 120 triệu đồng tài sản tích góp của chồng và gần 80 triệu đồng vay mượn người thân, bạn bè.
“Lúc đầu em nhận được tiền thật. Sau tiền lên cao thì hệ thống báo phải nạp thêm tiền, làm thêm nhiệm vụ mới rút được. Em cứ nạp thêm theo yêu cầu nhưng càng nạp thì họ càng kêu phải nạp thêm…”, Thi thút thít kể khi trình báo tại công an địa phương.
Hay vào tháng 6/2024, Công an TP. Hà Nội từng tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ tên N. (trú tại TP. Hà Nội) về việc bị lừa tiền tỷ bởi một đối tượng trên mạng xã hội Facebook.
Bà N cho biết, người này thường xuyên trò chuyện tình cảm và tạo lòng tin với bà N. Sau đó, đối tượng dẫn dụ bà N. cùng đầu tư vào dự án có tên “Vinpearl” (giả mạo dự án của tập đoàn Vingroup). Tin tưởng, bà N. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển tiền đến các tài khoản do đối tượng cung cấp.
Tổng số tiền bà N. đã chuyển đi là gần 1,4 tỷ đồng. Khi đầu tư có lãi, và bà N. muốn rút tiền ra thì đối tượng yêu cầu phải nạp thêm 10% số tiền hiện có trong tài khoản. Nghi ngờ mình bị lừa, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.
Bên trên chỉ là một trong rất nhiều chiêu trò mà kẻ gian đang sử dụng để lừa tiền của các nạn nhân nhẹ dạ, cả tin. Ngoài việc làm/đầu tư online, kẻ gian còn có thể lừa đảo tình cảm, tặng quà, lừa đảo định danh điện tử, lừa đảo đổi SIM điện thoại, lừa đảo phạt hành chính cho tới hình sự,… từ cuộc gọi thông thường cho tới video call giả mạo giọng nói/khuôn mặt (deepfake) khiến nhiều người mắc bẫy.
Các cơ quan chức năng, các tổ chức lẫn các chuyên gia công nghệ, bảo mật, tài chính đều thường xuyên cảnh báo rõ đặc điểm của các chiêu trò lừa đảo online. Nhưng trên thực tế, nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến vẫn tăng lên mỗi ngày.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) từng phát thông tin cho biết, họ liên tục ghi nhận nhiều phản ánh từ người dân khi nhận được cuộc gọi lừa đảo từ các số điện thoại lạ mời tham gia hội nhóm Telegram, Zalo để đầu tư tài chính với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đây là hình thức lừa đảo đã diễn ra khá phổ biến trước đây, dù chiêu trò của các đối tượng không mới nhưng rất tinh vi. Vì thế, vẫn có nhiều người dùng mạng xã hội bị lừa. Đối tượng lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên tele-sale gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo và Telegram.
Sau khi nhà đầu tư tham gia nhóm, đối tượng và thành viên của nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện thuyết phục nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ điểm danh nhận tiền, giao dịch đầu tư tài chính, mua bán tiền ảo, tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi giao dịch thành công, tội phạm sẽ thực hiện các biện pháp như chặn liên lạc, xóa mọi dấu vết của tài khoản đã sử dụng liên lạc. Đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến trên điện thoại trong thời gian gần đây.
VNCERT/CC khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng trước các lời đề nghị hoặc giới thiệu hoạt động đầu tư qua bất cứ hình thức nào, nhất là trên mạng; tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư.
Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công nghệ cao, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu có hiện tượng trên, đề nghị trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.
Tính đến tháng 9/2025, Việt Nam có hơn 78,4 triệu người sử dụng Internet, chiếm khoảng 80% dân số; hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội; gần 170 triệu kết nối di động tại Việt Nam, tương đương khoảng 170% dân số.
Mức độ phổ cập Internet cao cũng đồng nghĩa với nguy cơ tội phạm mạng ngày càng lớn. Theo Bộ Công an, tình hình lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực như tài chính, môi giới việc làm, thương mại điện tử,… gây tổn thất nặng nề cho người dân và doanh nghiệp.
Chỉ tính riêng năm 2024, Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện hơn 6.000 vụ việc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, với tổng số thiệt hại lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Các cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều vụ án, truy bắt hàng loạt đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc Internet để chiếm đoạt tài sản.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) mới đây, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh:
“Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu”.
Song theo ông, với những lợi ích to lớn mà chuyển đổi số mang lại, không gian mạng đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều loại tội phạm công nghệ cao nảy sinh và phát triển. Đặc biệt, tội phạm lừa đảo trực tuyến có xu hướng bùng nổ, hoạt động tinh vi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân ở nhiều quốc gia.
“Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, sử dụng nhiều thủ đoạn phạm tội mới; hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp hơn; có sự móc nối, học tập kinh nghiệm của các băng nhóm tội phạm trên thế giới. Đặc biệt, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu nằm tại địa bàn quốc gia láng giềng, địa bàn vùng giáp biên Việt Nam”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết.
“Ngoài việc lợi dụng các đặc tính ẩn danh, xuyên biên giới, các kỹ thuật, sự phát triển khoa học công nghệ mới, các đối tượng còn nắm bắt các sự kiện, xu thế liên quan đến hoạt động, đời sống của người dân để xây dựng, nâng cấp các kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, làm cho các nạn nhân ngày càng khó khăn trong việc nhận biết để chủ động phòng ngừa”, ông nhận định.
Từ thực tiễn điều tra và đấu tranh, Bộ Công an Việt Nam đã xác định 4 nhóm thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay gồm: Mạo danh, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và phát tán mã độc. Do đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm là yếu tố then chốt để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm xuyên quốc gia này.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á đang lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới với quy mô lớn. Riêng tại Đông Á và Đông Nam Á, thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, chưa kể các tổn thất lớn hơn trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ khu vực này.
Các nhóm tội phạm đứng sau các đường dây này đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập, tra tấn bằng điện, hoặc bị bán sang nơi khác.
Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân quyền đáng báo động”. Chính vì vậy, Vương quốc Anh vừa phối hợp với Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối phó với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng này, bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp chảy vào nước Anh.
Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các hành động của Vương quốc Anh nhằm chống lại hoạt động tội phạm lừa đảo trong khu vực, bao gồm các lệnh trừng phạt vào cuối năm 2023 đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến mua bán người phục vụ cho các “trung tâm lừa đảo”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh - Stephen Doughty khẳng định: “Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, đồng thời giam giữ những nạn nhân yếu thế trong “mạng lưới dối trá” của chúng. Vì vậy, chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát”.
Theo ông, các trung tâm lừa đảo tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đây là mối đe dọa xuyên quốc gia đòi hỏi hành động phối hợp để chặn đứng dòng tài chính phi pháp, đe dọa nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.
“Chúng tôi nhận thức rõ những tổn hại mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực này và cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ họ trong nỗ lực xóa sổ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới đứng sau chúng”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh nhấn mạnh.
Còn tại Campuchia, sau nhiều tuần liên tiếp trấn áp các tổ hợp lừa đảo trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, giới chức nước này đã bắt hàng nghìn người và tịch thu nhiều bằng chứng quan trọng liên quan các đường dây lừa đảo.
Theo Khmer Times, vụ án này có tổng cộng 3.215 người liên quan, gồm hơn 2.400 là người nước ngoài và khoảng 800 là người Campuchia. Trong số đó, 799 người Campuchia được xác định là nạn nhân chứ không phải thủ phạm trong các hang ổ lừa đảo trực tuyến.
Hiện, 2 người Campuchia và 2 người nước ngoài vẫn đang bị điều tra để xác định vai trò. Ngoài ra, có 324 người nước ngoài được xác định vô tội và được phép ở lại Campuchia, trong khi 2.024 người nước ngoài đã bị đưa về nước.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/10/2025 04:50 AM (GMT+7)