Không nhưng nhị, Tuấn đã hiểu chuyện nên yêu cầu em họ dừng ngay việc nạp tiền vào tài khoản của kẻ gian. Để đảm bảo em gái không lún sâu thêm, Tuấn tuyên bố cho em gái số tiền 4 triệu đồng kia, đồng thời vừa trấn an vừa giải thích cho em họ hiểu mánh lừa đảo của chiêu trò việc làm online trong sự việc.

Tương tự nhưng thiệt hại còn nặng nề hơn, Thi (25 tuổi) đã “đốt” gần 200 triệu đồng vào một trang lừa đảo làm việc online. Sau gần 3 năm sinh con và ở nhà lo việc gia đình, Thi mong muốn giúp chồng một tay về kinh tế nên lên mạng tìm việc làm online - xem quảng cáo nhận tiền thưởng.

Trong quá trình tham gia, Thi đã thực tế nhận được tiền hai lần với số tiền vài trăm ngàn đồng. Về sau, để được giao nhiều nhiệm vụ hơn nhằm kiếm tiền nhanh hơn, Thi phải nạp tiền vào hệ thống theo yêu cầu của kẻ gian. Từ vài triệu đồng ban đầu, Thi đã nạp vào đó gần 200 triệu đồng, gồm 120 triệu đồng tài sản tích góp của chồng và gần 80 triệu đồng vay mượn người thân, bạn bè.

“Lúc đầu em nhận được tiền thật. Sau tiền lên cao thì hệ thống báo phải nạp thêm tiền, làm thêm nhiệm vụ mới rút được. Em cứ nạp thêm theo yêu cầu nhưng càng nạp thì họ càng kêu phải nạp thêm…”, Thi thút thít kể khi trình báo tại công an địa phương.

Hay vào tháng 6/2024, Công an TP. Hà Nội từng tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ tên N. (trú tại TP. Hà Nội) về việc bị lừa tiền tỷ bởi một đối tượng trên mạng xã hội Facebook.

Bà N cho biết, người này thường xuyên trò chuyện tình cảm và tạo lòng tin với bà N. Sau đó, đối tượng dẫn dụ bà N. cùng đầu tư vào dự án có tên “Vinpearl” (giả mạo dự án của tập đoàn Vingroup). Tin tưởng, bà N. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển tiền đến các tài khoản do đối tượng cung cấp.

Tổng số tiền bà N. đã chuyển đi là gần 1,4 tỷ đồng. Khi đầu tư có lãi, và bà N. muốn rút tiền ra thì đối tượng yêu cầu phải nạp thêm 10% số tiền hiện có trong tài khoản. Nghi ngờ mình bị lừa, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.