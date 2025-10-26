Những vật thể con người từng đưa vào vũ trụ

Chiếc xe Tesla của Elon Musk đang bay cách Trái Đất khoảng 248 triệu km. Ảnh: SpaceX

Theo Space, lựa chọn vật thể đưa vào không gian của các cơ quan vũ trụ, công ty và tổ chức trên khắp thế giới không phải lúc nào cũng có ý nghĩa rõ ràng. Một số vật thể từng thu hút nhiều sự chú ý khi được phóng lên quỹ đạo Trái Đất hoặc xa hơn.

Vào tháng 12/2024, các nhà sư Phật giáo ở Nhật Bản từng gửi một ngôi đền nhỏ lên quỹ đạo bằng vệ tinh. Tên lửa bay xa hơn 110 km từ Trái Đất, đánh dấu lần đầu tiên Đại Phật Như Lai (Phật vũ trụ) được đưa vào không gian. Ngôi đền có kích thước chỉ bằng một hộp giao hàng cỡ trung bình của Amazon, bao phủ lớp vàng lá bảo vệ, tượng Phật nằm ở một khoang đặc biệt ở trên cùng. Ý tưởng phía sau dự án này là với số lượng người Nhật sống ở nước ngoài ngày càng tăng, những lời cầu nguyện dành cho người thân đã khuất của họ có thể được truyền đến thần linh khi tượng Phật bay qua trên cao.

Một công ty có tên có trụ sở ở Houston, Texas, phóng tro cốt và ADN vào vũ trụ từ năm 1994. Năm 1997, công ty này từng đưa tro cốt của 24 người, bao gồm Gene Roddenbery, cha đẻ của loạt phim Star Trek, trong chuyến bay mang tên "Founders Flight". Đây là chuyến bay tưởng niệm đầu tiên vào không gian nhưng 5 năm sau, số tro cốt vô tình bị rơi khỏi quỹ đạo. Việc tưởng niệm người đã khuất trong không gian đặc biệt phổ biến. Ngay cả nhiệm vụ Apollo 15 cũng từng để lại bảng tưởng niệm các phi hành gia đã mất tại thung lũng Hadley Rille trên Mặt Trăng năm 1971.

Ngoài hài cốt con người và thú cưng, xương khủng long cũng từng được đưa lên quỹ đạo. Ví dụ, mảnh xương khủng long bạo chúa T.rex trong chuyến bay bằng tàu Orion của NASA năm 2014 được giải thích như một lời nhắc nhở về lượng sinh vật mà Trái Đất đã ghi nhận trong suốt thời gian tồn tại.

Trường hợp nổi tiếng nhất trong số các vật thể kỳ lạ được gửi vào không gian có lẽ là chiếc ôtô thể thao Tesla Roadster màu đỏ anh đào của tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Ngày 6/2/2018, công ty SpaceX của Musk phóng chiếc ôtô vào không gian trong chuyến bay đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida. Khi đó, Falcon Heavy cần một hàng hóa thử nghiệm và Musk quyết định sử dụng chiếc Tesla Roadster cá nhân của ông. Chiếc xe trang bị camera cung cấp những hình ảnh ấn tượng về Trái Đất và không gian và chở người nộm Starman mặc bộ đồ vũ trụ của SpaceX sau tay lái.

Hồi đầu tháng 1 năm nay, Trung tâm hành tinh nhỏ (MPC) thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian ở Cambridge, Massachusetts, đặt tên cho tiểu hành tinh mới do một nhà thiên văn nghiệp dư người Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện là 2018 CN41. Jonathan McDowell, nhà thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, nghi ngờ 2018 CN41 và nhận ra đường bay của vật thể này hoàn toàn khớp với tầng trên của tên lửa Falcon Heavy chứa xe Tesla Roadster. Hiện nay, chiếc xe đang bay cách Trái Đất khoảng 248 triệu km. Quỹ đạo của chiếc xe thường xuyên cắt ngang quỹ đạo của Sao Hỏa khi nó di chuyển quanh Mặt Trời.