Đây mới là mẫu iPhone 15 an toàn nhất để lựa chọn

iPhone 15 cơ bản sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời giữa các tính năng và thông số kỹ thuật so với mức giá. iPhone 15 và 15 Plus sẽ ngang hàng với các mẫu iPhone 14 Pro năm ngoái khi xét về hiệu suất, nhưng giá bán lại tương đương iPhone 14/13/12 những năm trước.

iPhone 15 có thể có giá khởi điểm 799 USD.

Giá bán iPhone 15 series ra sao?

Điều này bắt nguồn từ hầu hết các tin đồn cho rằng chỉ có dòng iPhone 15 Pro mới tăng giá trong năm nay. Mẫu Pro rẻ nhất có thể tăng 100 USD so với tiền nhiệm, trong khi iPhone 15 Pro Max có thể tăng giá 200 USD. Tuy nhiên, một báo cáo cho biết iPhone 15 Pro 128 GB vẫn có giá 999 USD. Nếu đúng như vậy, iPhone 15 Pro Max có thể chỉ đắt hơn trước 100 USD.

Tuy nhiên, tất cả các báo cáo đều đưa ra cùng một thông điệp. iPhone 15 và 15 Plus sẽ có giá tương đương với tiền nhiệm của chúng, đó là 799 USD và 899 USD cho bản 128 GB sau khi được giảm giá 30 USD theo thông lệ của nhà cung cấp dịch vụ. Thậm chí, họ còn cung cấp ưu đãi đổi một chiếc iPhone 15 miễn phí cho hợp đồng mới, mặc dù người dùng sẽ phải thanh toán dần chi phí trong suốt thời gian hợp đồng. Nhưng ngay cả khi toàn bộ giá iPhone 15 được trả, đó vẫn là một khoản hời nếu người dùng dự định sử dụng điện thoại trong ít nhất 2 năm.

iPhone 15 gần như iPhone 14 Pro

Với mức giá 799 USD, người dùng sẽ có được một thiết bị trông gần giống iPhone 14 Pro về hiệu năng. Apple sẽ ngừng cung cấp iPhone 14 Pro đang có giá 999 USD sau lễ công bố.

Điện thoại có nhiều nét tương đồng với iPhone 14 Pro cao cấp.

Thiết kế của iPhone 15 mang đến các tùy chọn màu sắc mới, với các cạnh phía sau được bo tròn và cấu hình dày hơn một chút để có pin lớn hơn. Người dùng cũng chỉ có 2 camera ở mặt sau thay vì 3 camera. iPhone 15 sẽ có màn hình Dynamic Island giống như iPhone 14 Pro đã giới thiệu. Điều tuyệt vời nhất là nó sẽ có cổng USB-C ở phía dưới thay vì Lightning. Cổng USB-C có thể giúp tăng tốc độ sạc lên một chút, mặc dù điều đó vẫn chưa rõ ràng.

iPhone 15 sẽ trang bị chip A16 Bionic như iPhone 14 Pro - một điện thoại khá nhanh và rất hiệu quả sau 1 năm trải nghiệm. Hy vọng iPhone 15 sẽ có thời lượng pin tốt hơn iPhone 14 Pro do nó có nhiều không gian bên trong hơn để chứa pin dung lượng lớn hơn vì thiếu camera thứ ba, cũng như dày hơn một chút.

Về camera, mẫu iPhone 15 cơ bản sẽ có camera chính 48 MP giống như iPhone 14 Pro và 15 Pro, nhưng nó sẽ ra mắt cùng một cảm biến mới của Sony giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng nhờ ống kính camera xếp chồng tương tự.

Cổng USB-C hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho iPhone.

Những hạn chế so với iPhone 14 Pro nằm ở chỗ màn hình 120 Hz và chức năng Always On, khung thép không gỉ và camera zoom ở mặt sau. Nhưng sẽ không phải là sự hy sinh lớn nếu người dùng đến với iPhone 15 từ bất cứ sản phẩm nào cũ hơn iPhone 13 Pro. Một lần nữa, người dùng chỉ phải trả 799 USD cho trải nghiệm này.

Dựa vào phân tích này, mẫu iPhone 15 cơ bản là một lựa chọn mua an toàn cho nhiều người, những ai không cần bất kỳ tính năng chuyên nghiệp của Pro nào.

Ai nên nâng cấp?

Nhìn chung, chủ sở hữu iPhone 13 có thể cân nhắc sử dụng iPhone 15. Điều đó đặc biệt đúng nếu người dùng mua iPhone 13 vào ngày phát hành 2 năm trước vì pin có thể sẽ sớm cần được thay thế. Nhưng nếu có ngân sách hạn chế, người dùng vẫn có thể gắn bó iPhone 13 thêm ít nhất 1 năm nữa. Nếu có iPhone 14, nó thực tế tương đương với iPhone 13 Pro và người dùng có thể sử dụng thêm 1 năm nữa.

Ngoài ra, người dùng iPhone 14 Pro có lẽ không nên cân nhắc việc trả 799 USD để có chiếc điện thoại tương tự nhưng có cổng USB-C. iPhone 15 Pro sẽ là bản nâng cấp tốt hơn, nhưng điều đó yêu cầu khoản chi tiêu không hề nhỏ.

Tất cả biến iPhone 15 trở thành lựa chọn rất an toàn cho mọi người.

Trong khi đó, bất kỳ ai có iPhone 12 trở về trước chắc chắn sẽ đánh giá cao bản nâng cấp iPhone 15, ngay cả khi đang chọn mẫu rẻ nhất.

Cũng cần nhớ rằng, Apple sẽ giảm giá các mẫu iPhone 13 và 14 mà họ tiếp tục bán sau khi iPhone 15 ra mắt vào ngày 12/9, vì vậy mọi người cũng có thể cân nhắc. Nếu không có ý định mua iPhone 15 nhưng đang cần nâng cấp từ một điện thoại quá cũ, người dùng hãy chờ đợi khi Apple công bố giảm giá các mẫu iPhone khác sau khi ra mắt iPhone 15 series.

