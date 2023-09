Những tính năng khiến iPhone 15 Pro “không đắt đỏ không được”

Vào 0 giờ sáng ngày 13/9 tới đây, những chi tiết chính thức về iPhone 15 series sẽ được vén màn, trong đó điều quan trọng nhất là sự tăng giá “lớn” đối với iPhone 15 Pro có thể được xác nhận bởi Apple.

Loạt iPhone 15 Pro sẽ có giá cao hơn iPhone 14 Pro khoảng từ 100 USD.

Theo một nhà phân tích, iPhone 15 Pro sẽ đắt hơn vì hai tính năng chính không có trên các mẫu thông thường, đó là khung titan và camera zoom kính tiềm vọng. Đáng ngạc nhiên là chip A17 Bionic, cũng dành riêng cho thiết bị cầm tay Pro, không được liệt kê cho lý do của tăng giá, mặc dù chip 3nm này sẽ không hề rẻ. Dưới đây là cái nhìn cụ thể hơn cho việc tăng giá này.

Khung máy và camera nâng cấp

Như đã đề cập, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ cung cấp nhiều nâng cấp thú vị để biện minh cho sự tăng giá, với hai tính năng đáng chú ý nhất là khung titan và camera zoom mới. Nói về hai tính năng này, nhà phân tích Luke Lin của Digitimes Research đưa ra một số quan điểm.

Lin tin rằng giá của iPhone 15 và 15 Plus sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 14 và 14 Plus, nhưng dòng Pro có thể sẽ phải chịu một đợt tăng giá lớn do khung máy được nâng cấp từ thép không gỉ lên titan và nâng cấp ống kính tiềm vọng chỉ có trên mẫu 15 Pro Max để mang lại khả năng zoom quang 5-6x.

Khung titan là một trong những lý do lớn khiến iPhone 15 Pro tăng giá.

Lin không đề cập đến mức giá của cả hai biến thể iPhone 15 Pro, nhưng có tin đồn cho biết iPhone 15 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD, cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max có thể đắt hơn 200 USD so với iPhone 14 Pro Max, bắt đầu từ 1.299 USD.

Cả hai phiên bản iPhone 15 Pro đều có khung titan, nhưng chỉ iPhone 15 Pro Max mới có camera kính tiềm vọng. Tin đồn cũng nói rằng iPhone 16 Pro sẽ trang bị camera kính tiềm vọng vào năm tới. Nếu điều đó là chính xác, theo logic, iPhone 16 Pro có thể sẽ tăng giá nữa vào năm tới.

Đừng quên A17 Bionic

Một điều ngạc nhiên trong báo cáo là không đề cập đến chip A17 Bionic cung cấp sức mạnh cho loạt iPhone 15 Pro năm nay. Đây sẽ là con chip 3nm duy nhất trong ngành vì Apple được cho là đã mua lại toàn bộ công suất của TSMC trong một năm, và chip này không phải là rẻ để sản xuất. TSMC có thể giải quyết vấn đề sản xuất, nhưng đó chỉ là do Apple sẽ trả một khoản tiền đáng kể để mua toàn bộ sản phẩm.

Một báo cáo năm ngoái cho thấy chip A16 Bionic bên trong iPhone 14 Pro có giá sản xuất là 110 USD, đắt hơn gần 2,5 lần so với chip A15 Bionic. Chip A16 Bionic đó sẽ cung cấp sức mạnh cho iPhone 14 và 14 Plus trong năm nay.

A17 Bionic là chip di động duy nhất sản xuất trên quy trình 3nm trong năm nay?

Xét đến việc Apple đang chuyển sang chip 3nm, rất có thể A17 Bionic sẽ có chi phí sản xuất đắt đỏ, thậm chí có thể còn hơn cả A16 Bionic. Và tất nhiên, chi phí đó sẽ được Apple chuyển đến người tiêu dùng.

Apple không bao giờ chia sẻ chi tiết về chi phí sản xuất iPhone, tuy nhiên, những ước tính về dòng iPhone 15 sẽ sớm xuất hiện sau khi chúng ra mắt. Đó là lúc chúng ta sẽ biết chính xác chi phí sản xuất điện thoại bằng titan là bao nhiêu và Apple có thể đã trả bao nhiêu cho chip A17 Bionic cũng như camera kính tiềm vọng.