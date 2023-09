Tuổi thọ pin của iPhone 15 Pro Max sẽ gây thất vọng?

Vào tháng 7 vừa qua, có tin đồn đã tiết lộ dung lượng pin của dòng iPhone 15. Trong đó, iPhone 15 dự kiến có dung lượng pin tăng 18% từ iPhone 14, đạt 3877mAh. iPhone 15 Plus sẽ có viên pin dung lượng 4922mAh - tăng 14% so với pin của iPhone 14 Plus.

Ảnh concept iPhone 15 Pro màu đỏ thẫm.

Cùng với đó, iPhone 15 Pro sẽ có pin 3650mAh, tăng 14% so với pin bên trong iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có pin 4852mAh, tăng 12% so với pin của iPhone 14 Pro Max. Những con số này rất đáng kinh ngạc và khiến nhiều người tiêu dùng hứng thú với dòng iPhone 15 mới.

iPhone 15 Pro Max không có pin lớn hơn đáng kể?

Tuy nhiên, mới đây, tài khoản X có tên Majin Bu đã đưa ra dự báo đáng thất vọng hơn về dung lượng pin của iPhone 15 Pro Max. Theo đó, chiếc smartphone cao cấp này sẽ có pin dung lượng 4422mAh - chỉ tăng 2,3% so với dung lượng pin 4323mAh trên iPhone 14 Pro Max.

Các màu dự kiến của cặp iPhone 15 Pro.

Một trong những lý do khiến dung lượng pin của chiếc iPhone cao cấp nhất chỉ tăng nhẹ là vì iPhone 15 Pro Max sẽ là sản phẩm iOS đầu tiên có ống kính tiềm vọng. Không gian dành cho dung lượng pin có thể nhường cho ống kính này. Với ống kính tiềm vọng, iPhone 15 Pro Max sẽ tăng lên zoom quang 6x từ zoom quang 3x trên iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max sẽ có thời lượng pin dài hơn?

Ngay cả với mức tăng đáng thất vọng về dung lượng pin của iPhone 15 Pro Max, Majin Bu cho biết, thiết bị sẽ có thời lượng pin dài hơn nhờ quy trình xử lý 3nm được sử dụng cho chip A17 Bionic. Nút quy trình càng nhỏ đồng nghĩa với việc bóng bán dẫn càng nhỏ; các bóng bán dẫn nhỏ hơn sẽ cho phép lắp được nhiều bóng bán dẫn hơn bên trong một con chip. Càng có nhiều bóng bán dẫn bên trong, chip sẽ càng trở nên mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn.

Tin đồn về pin của iPhone 15 Pro Max.

Ví dụ: chip A13 Bionic 7nm trong dòng iPhone 11 năm 2019 mang 8,5 tỷ bóng bán dẫn. Trong khi đó, lượng bóng bán dẫn này tăng 38,8% lên 11,8 tỷ bóng bán dẫn trong chip A14 Bionic SoC. Chip A14 Bionic có trên thế hệ iPhone 12 2020, là chip A-series đầu tiên được sản xuất bằng quy trình 5nm.

Dòng iPhone 13 được cung cấp sức mạnh bởi chip A15 Bionic năm 2021, mang 15 tỷ bóng bán dẫn, tăng 27,1% so với số lượng bóng bán dẫn của chip A14 Bionic.

Năm ngoái, chip A16 Bionic 4nm đã được tích hợp trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Con chip này chứa gần 16 tỷ bóng bán dẫn. Năm nay, chip A17 Bionic - dự kiến có trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được sản xuất trên quy trình 3nm, có thể sở hữu số lượng bóng bán dẫn lên tới 20 tỷ.