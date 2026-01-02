Đây là vấn đề trên smartphone màn hình gập, khiến các "ông lớn" đau đầu

Trong vài năm trở lại đây, smartphone màn hình gập đã đi một chặng đường dài. Từ chỗ bị nghi ngờ về độ bền, trải nghiệm phần mềm rời rạc và thiết kế cồng kềnh, đến năm 2025, điện thoại màn hình gập đã trở thành một sản phẩm tiêu dùng hoàn chỉnh. Bản lề bền hơn, nếp gấp màn hình không còn là vấn đề lớn, phần mềm được tối ưu tốt cho đa màn hình và độ mỏng đã tiệm cận smartphone truyền thống. Tuy nhiên, khi các yếu tố “cơ bản” gần như đã hoàn thiện, các nhà sản xuất đang đối mặt với một giới hạn khó vượt qua hơn nhiều, đó là pin.

Khi trần pin của smartphone màn hình gập đã lộ diện

Nhìn vào các bài kiểm tra pin của loạt smartphone gập ra mắt trong năm 2025, có một điểm chung khá rõ ràng. Phần lớn các mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách chỉ đạt thời gian sử dụng quanh mức hơn 6 tiếng - tối thiểu với smartphone hiện nay. Một vài thiết bị nổi bật hơn như Huawei Mate X7 hay Mate XT Ultimate đạt kết quả tốt nhờ sử dụng pin silicon carbon, loại pin cho mật độ năng lượng cao hơn trong cùng thể tích.

Ảnh minh họa.

Với dòng smartphone màn hình gập vỏ sò, tình hình có phần dễ chịu hơn. Do màn hình nhỏ hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, nhiều mẫu flip có thể vượt mốc 7 tiếng sử dụng, thậm chí Honor Magic V Flip 2 còn tiến sát 8 tiếng. Điều này cho thấy người dùng chuyển từ smartphone truyền thống sang điện thoại màn hình gập dạng vỏ sò ít phải đánh đổi về pin hơn so với dòng smartphone màn hình gập dạng sách.

Tuy nhiên, việc nhiều thiết bị có thiết kế, chip xử lý và dung lượng pin khác nhau nhưng lại cho kết quả pin khá tương đồng cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Smartphone màn hình gập đã chạm đến giới hạn, không có sự khác biệt rõ rệt về thời lượng pin.

Trong năm 2025, nhiều mẫu smartphone gập đã vượt mốc 5.600 mAh, thậm chí tiến sát 6.000 mAh nhưng thời lượng pin thực tế lại không cải thiện tương xứng. Huawei Mate XT với pin 5.600 mAh chỉ đạt khoảng 7 tiếng sử dụng, Honor Magic V5 sở hữu pin 5.820 mAh vẫn có thời lượng pin kém hơn nhiều mẫu flip nhỏ gọn. Ngược lại, Galaxy Z Fold 7 giữ pin 4.400 mAh và nằm gần cuối bảng xếp hạng pin.

So sánh dung lượng pin và tốc độ sạc.

Điều này cho thấy dung lượng pin không còn là yếu tố quyết định. Smartphone gập có màn hình lớn hơn, nhiều điểm ảnh hơn và hệ thống tản nhiệt kém hiệu quả hơn. Nhiệt độ cao không chỉ làm hao pin nhanh hơn mà còn khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

Màn hình lớn là “kẻ ngốn điện” thực sự

Vấn đề của smartphone gập không chỉ nằm ở việc có màn hình lớn mà còn ở việc phải vận hành nhiều màn hình cùng lúc với tỉ lệ hiển thị khác nhau và phần mềm phức tạp. Galaxy Z Fold 7 phải duy trì màn hình OLED lớn, độ sáng cao, tần số quét linh hoạt. Huawei Mate XT còn đẩy kích thước màn hình lên tới gần tablet, cần mức năng lượng lớn hơn.

Ảnh minh họa.

Mỗi nếp gập đồng nghĩa với nhiều lớp hiển thị hơn, nhiều linh kiện điều khiển hơn và nhiều thành phần tiêu thụ điện hơn.

Trong nhiều năm, các hãng tập trung tối đa vào việc làm máy mỏng hơn, nhẹ hơn và đẹp hơn. Đến năm 2025, mục tiêu này gần như đã đạt được. Galaxy Z Fold 7 khi gập lại chỉ dày khoảng 8,9 mm, gần tương đương Galaxy S24 Ultra.

Nhưng đổi lại, không gian bên trong để bố trí linh kiện, đặc biệt là pin, ngày càng bị bóp nghẹt. Smartphone gập không thể dày lên hay lớn hơn. Ngay cả smartphone gập ba cũng không phải ngoại lệ. Thêm vào đó, màn hình bổ sung lại tiêu tốn thêm năng lượng, gây hao pin nhanh hơn.

Hóa học pin mới là lối thoát duy nhất

Bài toán pin trên smartphone màn hình gập không còn đơn thuần là tối ưu phần mềm hay cải thiện chip xử lý. Dù phần mềm có thông minh hơn và chip có tiết kiệm điện hơn, những cải tiến này chỉ mang lại mức tăng rất nhỏ.

Ảnh minh họa.

Các nhà sản xuất đã tối ưu gần như mọi thứ có thể bên trong thân máy. Pin lithium ion truyền thống đã chạm trần về khả năng lưu trữ năng lượng. Pin silicon carbon là một bước tiến nhưng không đáng kể. Công nghệ pin thể rắn đang được kỳ vọng mang lại "bước nhảy vọt" về mật độ năng lượng và độ an toàn nhưng vẫn phải chờ thêm vài năm tới.

Trong lúc chờ đợi đột phá từ hóa học pin, smartphone màn hình gập vẫn đủ tốt để sử dụng hàng ngày, dù chưa thật sự xuất sắc về pin. Khi phần cứng và phần mềm ngày càng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, áp lực cải thiện pin sẽ ngày càng lớn. Đây có lẽ là thách thức lớn nhất mà smartphone gập phải đối mặt trong những năm tới.