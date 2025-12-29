Tecno Pova Curve 2 5G lộ ảnh render với pin 8.000 mAh, màn hình 144Hz

Tecno đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại thông minh mới mang tên Pova Curve 2 5G, dự kiến sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau. Mới đây, thông tin về thiết kế và cấu hình của sản phẩm đã bị rò rỉ.

Hình ảnh rò rỉ thiết kế Tecno Pova Curve 2 5G

Theo các hình ảnh render, Tecno Pova Curve 2 5G tiếp tục kế thừa phong cách thiết kế của thế hệ trước, nhưng đã được tinh chỉnh để trông hiện đại và cao cấp hơn. Mặt trước của máy sẽ được trang bị màn hình AMOLED cong hai cạnh, kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1.5K và hỗ trợ tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà và sang trọng.

Mặt lưng của Pova Curve 2 5G vẫn giữ phong cách mạnh mẽ với các đường nét hình học nổi bật. Cụm camera được thiết kế theo hình tam giác, bao gồm cảm biến chính 50MP, một camera phụ 2MP và đèn flash LED. Điểm nhấn thị giác là mảng tam giác màu đen tương phản ở góc dưới bên phải, tạo cảm giác công nghiệp và đậm chất gaming.

Mẫu máy tiền nhiệm Tecno Pova Curve được người dùng đánh giá cao

Về hiệu năng, Tecno Pova Curve 2 5G sẽ sử dụng chip MediaTek Dimensity 7100 chưa ra mắt, với nhiều tùy chọn cấu hình bộ nhớ: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB và 12GB + 256GB. Máy sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng HiOS 16.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Pova Curve 2 5G là viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, thiết lập một tiêu chuẩn mới về pin trong phân khúc tầm trung. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W, cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, cổng hồng ngoại IR blaster và đạt chuẩn IP64 về khả năng kháng nước, chống bụi.