Đây là thứ tưởng "0 đồng" nhưng có thể giúp tăng giá khi bán lại iPhone cũ

Mặc dù không có lý do cụ thể nào nhưng có một điều chắc chắn là nếu người dùng đã xem qua những chiếc iPhone cũ, họ sẽ nhận thấy rằng khi iPhone được đi kèm hộp đựng ban đầu, nó sẽ có giá trị cao. Điều này có lý do rõ ràng, ngay cả khi sự chênh lệch giá cao so với giá trị thực của chiếc hộp. Đó là lý do người dùng nên luôn giữ nó nếu muốn hoặc có ý định bán iPhone trong tương lai vì giá trị máy sẽ cao hơn đáng kể.

Hộp đựng sẽ giúp giá trị iPhone cũ cao hơn.

Tại sao phải giữ lại hộp iPhone?

Điều đầu tiên chúng ta phải tính đến, ngoài việc liệu chúng ta có kế hoạch bán sản phẩm vào một ngày nào đó hay không, thì hộp đựng rất quan trọng. Nếu chúng ta cần trả lại sản phẩm cho dù là do quyết định cá nhân hoặc lỗi, hầu hết các cửa hàng sẽ yêu cầu hộp đựng dù là quy tắc của Apple hay của riêng họ. Do đó, điều quan trọng là phải giữ hộp ít nhất là trong 30 ngày đầu tiên sở hữu sản phẩm.

Sau thời gian này, nhiều người có thể làm những gì bản thân cho là tiện lợi, bao gồm cả vứt nó khi nghĩ rằng hộp chiếm không gian và không có ý định bán iPhone. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi bán iPhone cũ, nhiều người sẽ thấy rằng khách hàng mua iPhone cũ sẽ trả ít tiền hơn cho sản phẩm vì không có hộp.

Rõ ràng, dù chỉ là thứ đơn giản nhưng chiếc hộp iPhone đã trở thành sản phẩm cao cấp trong một thời gian dài, giống như các phụ kiện và thậm chí cả túi Apple đựng mọi thứ, vì vậy người mua sẽ trả cho người bán ít tiền hơn nếu không có nó.

Nó là một trong những lý do để chứng minh iPhone đó không phải là sản phẩm bị đánh cắp.

Một lý do khác làm tăng giá trị của chiếc hộp đựng iPhone chính là nó được sử dụng để chứng minh rằng đó không phải là iPhone bị đánh cắp. Về cơ bản, chiếc hộp sẽ giúp iPhone trở nên đáng tin cậy hơn, cho thấy sản phẩm này thực sự của chủ nhân đang bán lại, tránh bị liên kết với Apple ID hoặc iCloud mà người mua không biết.

Sự thật là bất kỳ sản phẩm nào có hộp đều có giá trị hơn, nhưng nếu chúng ta nói về Apple, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người dùng được khuyến cáo nên giữ lại mọi thứ mà mình có về thương hiệu này, bởi biết đâu vào một ngày nào đó, chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn từ nó.