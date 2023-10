Đây là 10 smartphone "bán chạy" nhất thế giới năm 2023

Cách đây hơn một thập kỷ, ngành công nghiệp di động là thời của các thương hiệu như Nokia, Motorola và BlackBerry.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất đến từ Counterpoint Research cho thấy, top 10 điện thoại “bán chạy” nhất đã không còn chỗ cho Xiaomi, Huawei, Nokia, Motorola, BlackBerry hay thậm chí là những “ngôi sao đang lên” như Oppo, Vivo hay Realme.

Ảnh minh hoạ.

Giờ đây, Samsung và Apple là hai công ty chiếm lĩnh toàn bộ danh sách 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 2/2023. Tin tức này không gây sốc tới giới công nghệ nhưng vẫn là một thành tích đáng kinh ngạc cũng như một sự kiện khá bất thường.

iPhone vẫn thắng thế

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Counterpoint, Apple đã thể hiện vị trí áp đảo hơn nhiều so với Samsung.

Top 10 smartphone "bán chạy" nhất thế giới trong quý 2/2022.

Đó là bởi iPhone 14 vinh dự giành top 1 điện thoại “bán chạy” nhất, tiếp theo là iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 13. Sau đó là Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e và Galaxy A34 - đều của Samsung.

Rõ ràng, các “siêu phẩm” của công ty có trụ sở Cupertino đã làm lu mờ điện thoại Samsung. Thực tế, điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ nhưng đây là lần hiếm hoi 4 mẫu iPhone khác nhau xếp vị trí cao nhất. Cùng với đó, 6 điện thoại Android tiếp theo đều đến từ Samsung, không còn chỗ cho thương hiệu khác.

Top 10 smartphone "bán chạy" nhất thế giới trong quý 2/2023.

Trước đó, vào quý 2/2022, Samsung đã giành được một vị trí sau iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max với Galaxy A13 cấp thấp. Trong top 10 năm đó, Xiaomi Redmi Note 11 LTE cũng vinh dự lọt vào.

Dòng iPhone 14 đang “hot”

Một trong những điều đáng chú ý nhất về bảng xếp hạng smartphone "bán chạy" nhất quý 2/2023 này là chúng giống hệt danh sách quý 1/2023 của Counterpoint.

Điều đáng kinh ngạc là Galaxy S23 Ultra - được ra mắt vào giữa quý đầu tiên của năm đã trượt từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 8 trong quý 2. Điều này cho thấy chiếc smartphone cao cấp này chưa thành công, ế hơn cả Galaxy A04e tầm trung.

iPhone vẫn áp đảo thị trường.

Nói cách khác, Samsung đang gặp phải vấn đề lớn về mức độ phổ biến của điện thoại cao cấp, đặc biệt là bên ngoài Bắc Mỹ và Tây Âu, những khu vực chiếm tỷ trọng áp đảo trong doanh số bán Galaxy S23 Ultra.

Mặc dù thành công lớn ở các khu vực như Châu Á và Châu Mỹ Latinh nhưng các mẫu Galaxy A tầm trung vẫn không đủ mạnh để bù đắp những thất bại của các sản phẩm chủ lực của công ty. Minh chứng là sự sụt giảm lớn về doanh thu hàng năm của Samsung trong quý 2.

Apple cũng ghi nhận sự suy giảm trong quý 2/2023 so với cùng kỳ năm 2022 nhưng mức giảm của hãng nhỏ hơn rất nhiều so với “đối thủ” Hàn Quốc. Điều này cho thấy “Nhà Táo” thực sự vượt trội so với thị trường nói chung và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hiện tại, dòng iPhone 14 đã trở nên phổ biến và thế hệ iPhone 15 mới vừa được bán ra.

Nguồn: [Link nguồn]