Công ty Nhật Bản triển khai dịch vụ 'cấp cứu' robot hình người

Xe chuyên dụng này chở kỹ sư, thiết bị sửa chữa, linh kiện thay thế và robot hình người dự phòng đến địa điểm có hệ thống bị lỗi. Nếu robot hỏng đến mức không thể khắc phục tại chỗ, nó sẽ được vận chuyển về trạm, trong khi robot dự phòng làm việc thay. Dịch vụ được kỳ vọng rút ngắn thời gian sửa chữa, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn công việc của khách hàng.

Theo Tomohiro Uchida, CEO GMO Air - công ty robot thuộc GMO Internet, ý tưởng về dịch vụ ra đời từ kinh nghiệm của họ trong việc xử lý sự cố robot hỏng. "Khi robot hình người trở nên phổ biến, loại dịch vụ này sẽ rất cần thiết", Shota Takizawa, kỹ sư của công ty, cho hay.

Hiện GMO Air chỉ có một xe cứu thương tại trụ sở chính ở Tokyo, hoạt động theo dự án thí điểm. Tuy nhiên, công ty sẽ bổ sung nhiều xe nếu nhu cầu đủ lớn.

Robot hình người đứng cạnh xe cứu thương dành cho robot của GMO Internet tại Tokyo. Ảnh: AP

Trước đó, theo Yicai Global, vào tháng 6, nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc JD.com thông báo mở trung tâm sửa chữa robot mang tên JoyRobocare tại Bedford (Anh) và Duisburg (Đức).

JD.Com cho biết, dịch vụ mới giúp robot Trung Quốc xuất khẩu được sửa chữa hầu hết lỗi mà không cần gửi về "quê hương", giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dùng nước ngoài. Dịch vụ dự kiến mở rộng dần sang nhiều nơi khác tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

Interesting Engineering đánh giá đây là dịch vụ hợp lý nếu robot phổ biến trong tương lai. Khi chúng làm việc tại đơn vị của khách hàng, thời gian hoạt động, khả năng bảo trì tại chỗ, vận chuyển linh kiện và thay thế máy móc sẽ rất quan trọng. Hệ sinh thái dạng này cũng đã phát triển xung quanh ôtô, máy móc công nghiệp, máy bay và phần cứng công nghệ thông tin.

Dịch vụ "cấp cứu" robot hình người ra đời trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, ngày càng gay gắt. Trong khi đó, theo Japan Times, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa 10 triệu robot AI vào hoạt động trong 18 lĩnh vực, gồm từ chăm sóc sức khỏe đến sản xuất, năm 2040.