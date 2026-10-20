Máy tính Windows 11 có RAM 8 GB bắt đầu chạy mượt hơn

Sau khi thử nghiệm thành công với người dùng trong chương trình Windows Insider, Microsoft đã bắt đầu công bố một loạt bản cập nhật cho hệ điều hành Windows 11 đến người tiêu dùng phổ thông. Những cải tiến này hứa hẹn giúp hệ điều hành phản hồi nhanh hơn tới 20% nhờ vào việc tối ưu hóa hiệu suất và quản lý bộ nhớ.

Máy tính Windows 11 không còn chạy ì ạch trên hệ thống RAM 8 GB nữa

Theo Navjot Virk, phó chủ tịch phụ trách bộ phận trải nghiệm Windows của Microsoft, Windows 11 giờ đây có khả năng lưu trữ thêm tới 2 GB dữ liệu hoạt động trong bộ nhớ, thay vì phải chuyển sang bộ nhớ lưu trữ chậm hơn. Điều này sẽ giúp máy tính hoạt động mượt mà hơn khi người dùng mở nhiều ứng dụng hoặc tab trình duyệt.

Virk nhấn mạnh rằng những máy tính có 8 GB bộ nhớ RAM sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, chi tiết đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giá RAM đang tăng cao do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo).

Nỗ lực giúp cắt giảm yêu cầu RAM trên Windows 11

Một trong những tính năng mới đáng chú ý là Windows 11 sẽ chỉ tải các widget khi người dùng mở chúng, giúp giải phóng hơn 200 MB bộ nhớ cho các tác vụ khác. Ngoài ra, việc kết nối AirPods với PC cũng sẽ nhanh hơn, cùng với việc đăng nhập bằng Windows Hello trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn.

Người dùng tham gia chương trình Windows Insider hiện đã có thể trải nghiệm tính năng Tìm kiếm được cải tiến, với AI tích hợp cho phép thực hiện hàng nghìn thao tác trực tiếp thông qua công cụ Tìm kiếm, vốn đang được Microsoft phát triển thành một chatbot. Các bản cập nhật khác bao gồm ứng dụng Ảnh mới với thư viện được cải tiến, có khả năng tập hợp ảnh từ bộ nhớ cục bộ, OneDrive và iCloud, cùng với trình chỉnh sửa và trình xem ảnh gốc hứa hẹn cho khả năng tải nhanh hơn lần lượt 25% và 30%.