Chuyên gia tiết lộ cách giữ Wi-Fi ổn định giữa trời nắng gắt

Sự bực bội sẽ trở nên rõ ràng hơn khi người dùng có cảm giác tốc độ truy cập mạng Wi-Fi bỗng nhiên chập chờn một cách kỳ lạ. Nhiều người cho rằng chính nhiệt độ cao là nguyên nhân khiến mạng Wi-Fi không ổn định và thậm chí gián đoạn kết nối. Vậy thực hư thế nào? Nếu có, cách giải quyết ra sao?

Theo các chuyên gia, thời tiết nóng không gây gián đoạn kết nối internet nếu người dùng biết cách bảo vệ thiết bị của mình. Cụ thể, nếu router Wi-Fi được đặt ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp, người dùng sẽ không gặp phải vấn đề gì liên quan đến nhiệt độ.

Mặc dù chưa từng có đợt nắng nóng nào gây ra sự cố mất kết nối Wi-Fi, nhưng không ít trường hợp trên thế giới đã ghi nhận một số nhà mạng phải triển khai các biện pháp bảo vệ thiết bị băng thông rộng. Ví dụ, các nhà mạng tại Anh đã điều động kỹ sư để giám sát và giữ cho các tủ thiết bị luôn mát mẻ, thậm chí sử dụng ô dù để che nắng.

Người dùng nên làm gì để mạng Wi-Fi ổn định ngày nắng nóng?

Về phần router và các thiết bị internet khác trong gia đình, mặc dù chúng có thể phát sinh nhiệt khi hoạt động, nhưng hầu hết đều được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ lên đến khoảng 40 độ C. Nếu router quá nóng, nó sẽ tự động giảm hiệu suất để bảo vệ bản thân, điều này dẫn đến những ảnh hưởng về tốc độ và độ ổn định của kết nối.

Để giữ cho kết nối Wi-Fi hoạt động tốt trong mùa hè này, người dùng hãy lưu ý một số mẹo sau:

- Chọn vị trí đặt router: Đặt router ở nơi mát mẻ, thường là tầng dưới với tường dày.

- Đảm bảo thông thoáng: Đặt router trên bề mặt thoáng khí và có khả năng thoát nhiệt.

- Sử dụng quạt: Hướng một chiếc quạt về phía router để cải thiện luồng không khí.

- Tắt các dịch vụ không cần thiết: Giảm tải cho router để giảm nhiệt tỏa ra.

- Thay thế thiết bị cũ: Nếu gặp vấn đề kết nối liên tục, hãy xem xét việc nâng cấp router, đặc biệt với các tiêu chuẩn Wi-Fi tiên tiến như Wi-Fi 6 hoặc 7.

Nếu nhiệt độ trong nhà vượt quá 40 độ C, có lẽ người dùng nên tạm ngừng sử dụng internet và tìm một nơi mát mẻ hơn để đặt router và giải nhiệt.