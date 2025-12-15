Đặt sai chỗ, Wi-Fi yếu cả nhà: Sai lầm nhiều người vẫn mắc

Đặc biệt, nếu sống trong một ngôi nhà nhiều tầng mà không có mạng lưới mesh hoặc bộ mở rộng phạm vi Wi-Fi, router có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng gián đoạn kết nối. Bởi lẽ, một router đơn lẻ thường không thể phủ sóng toàn bộ không gian trong nhà, trừ khi ngôi nhà có diện tích nhỏ.

Trước khi mua router mới, hãy thử thay đổi vị trí đặt thiết bị.

Điều chỉnh vị trí đặt router

Thay vì chỉ đơn thuần mua router mới, hãy thử thay đổi vị trí của router. Tín hiệu Wi-Fi có thể bị cản trở bởi bố cục nhà, vì vậy việc xác định các “vùng chết” trong nhà là rất quan trọng. Tốt hơn hết, hãy đặt router ở vị trí trung tâm và thoáng đãng sẽ giúp tín hiệu phát sóng đồng đều hơn và giảm thiểu khả năng bị cản trở bởi các vật cản như tường dày hay đồ nội thất.

Người dùng nên tránh đặt router ở tầng hầm, nơi thường được xây bằng vật liệu đặc như bê tông, vì điều này có thể làm suy giảm tín hiệu. Tín hiệu router Wi-Fi sẽ yếu hơn ở các tầng trên, dẫn đến tình trạng mất kết nối hoặc tốc độ chậm.

Tránh xa các thiết bị điện tử

Bên cạnh vị trí, nhiễu từ các thiết bị điện tử khác cũng có thể làm suy yếu tín hiệu Wi-Fi. Các thiết bị như lò vi sóng thường hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, có thể gây cản trở cho router cũ hoặc chất lượng thấp. Nếu router hỗ trợ băng tần 5 GHz hoặc 6 GHz, hãy sử dụng chúng để giảm thiểu nhiễu, mặc dù phạm vi phủ sóng của chúng ngắn hơn.

Các thiết bị điện tử như lò vi sóng gây nhiễu mạng Wi-Fi phát ra từ router.

Giải pháp lâu dài cho vấn đề này có thể là di chuyển router đến vị trí tốt hơn, kết nối nó bằng dây dẫn, hoặc nâng cấp lên router mới. Hầu hết các router hiện đại đều hoạt động trên nhiều tần số giúp giảm thiểu tình trạng nhiễu. Tuy nhiên, người dùng cũng nên chú ý đến các thiết bị khác như loa Bluetooth, tai nghe không dây, và đèn huỳnh quang vì chúng cũng có thể gây nhiễu tín hiệu.

Nhìn chung, để có một kết nối mạng ổn định và nhanh chóng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng vị trí và các yếu tố xung quanh router Wi-Fi của gia đình.