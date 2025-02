Chúng ta đang “đốt tiền” với các mẫu smartphone Max hay Ultra?

Mặc dù việc sản xuất các thiết bị này tốn kém hơn và chỉ phục vụ một nhóm khách hàng nhỏ, nhưng lợi nhuận mà các thương hiệu thu được lại rất hấp dẫn. Các mẫu smartphone “siêu cao cấp” này thường mang theo tên gọi như Ultra, Pro Max hay XL, bao gồm Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max và Pixel 9 Pro XL.

Một số điện thoại gập cũng nằm trong danh sách này, như Pixel 9 Pro Fold. Tuy nhiên, bất kể ngân sách của người tiêu dùng là bao nhiêu, có nhiều lý do để tránh xa những chiếc điện thoại siêu cao cấp như vậy.

Lợi ích không tương xứng với chi phí

Mặc dù có lý do chính đáng để mua điện thoại siêu cao cấp, như nhu cầu sử dụng camera chất lượng cao cho công việc, nhưng trong nhiều trường hợp, những chiếc điện thoại này không mang lại sự khác biệt đáng kể so với các mẫu giá thấp hơn. Ví dụ, Galaxy S25 Ultra có thể tốt hơn S25+, nhưng nếu người dùng không thường xuyên chụp ảnh siêu rộng hay tele, sự khác biệt về camera sẽ không đáng kể. Màn hình của nó chỉ lớn h0ơn 0,2 inch so với Galaxy S25+, và nếu cần bộ nhớ, người dùng có thể xem xét các giải pháp lưu trữ ngoài.

Tương00 0t0ự011,1 sự khác biệt giữa iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng không lớn. iPhone 16 Pro Max có màn hình 6,9 inch so với 6,3 inch và thời lượng pin dài hơn, nhưng ngoài những điểm này, cả hai mẫu gần như giống hệt nhau, trong khi iPhone 16 Pro Max lại đắt hơn khoảng 3 triệu đồng.

Nhiều lợi ích từ khoản tiền tiết kiệm

Khi quyết định mua một chiếc điện thoại mới, chúng ta thường nghĩ đến những cách khác để sử dụng số tiền mà mình có thể tiết kiệm. Ngoài việc chi tiêu cho công nghệ, chúng ta có thể dùng tiền để thanh toán hóa đơn, tham gia các hoạt động thể thao hoặc vui chơi cùng gia đình. Ngay cả trong lĩnh vực công nghệ, một khoản tiền từ 4-7 triệu đồng cũng có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, như mua phụ kiện, tai nghe hay các gói đăng ký dịch vụ.

Tiết kiệm cũng có thể là một khoản đệm cho những trường hợp khẩn cấp. Một chiếc điện thoại giá 30 triệu đồng có thể trở thành gánh nặng nếu chúng ta làm vỡ nó trong một tai nạn.

Lớn và không tiện lợi

Những chiếc điện thoại này thường quá lớn và không tiện lợi. Chúng có thể khó nhét vào túi và việc sử dụng chúng đôi khi trở thành một thử thách. Màn hình lớn hơn đồng nghĩa với việc ngón tay phải với xa hơn để chạm vào các nút, điều này có thể dẫn đến việc làm rơi điện thoại, đặc biệt trong những tình huống đông đúc như trên tàu điện ngầm.

Không muốn khuyến khích các nhà sản xuất

Ngay cả khi người dùng đủ khả năng chi trả cho một chiếc điện thoại siêu cao cấp, người dùng cũng không muốn đó là chuyện bình thường. Việc tập trung vào thị trường cao cấp thường khiến các công ty bỏ qua sự đổi mới ở các mẫu máy giá rẻ. Chẳng hạn Apple chỉ cập nhật iPhone SE sau mỗi 2 đến 4 năm, và những bản cập nhật này thường chỉ là sự tái chế các bộ phận cũ.

Cuối cùng, nhiều người tiêu dùng trở thành nạn nhân của tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), cảm thấy cần phải sở hữu những sản phẩm đắt tiền nhất để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, với kinh nghiệm bản thân, rõ ràng những chiếc smartphone siêu cao cấp ngày nay sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời chỉ sau 2 hoặc 3 năm.