Cách giải phóng hàng chục GB dung lượng trên máy tính Windows

Hệ điều hành Windows thường xuyên tích tụ tập tin tạm, tệp cài đặt cũ và rác trong thùng rác, mà không tự động dọn dẹp triệt để. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tự động hóa quy trình này và thu hồi hơn 10 GB dung lượng nhờ các công cụ mặc định sẵn có của Microsoft.

Kích hoạt tính năng Storage Sense

Mặc định, tính năng Storage Sense đang ở trạng thái tắt. Để bật, người dùng truy cập: Cài đặt (Settings) > Hệ thống (System) > Lưu trữ (Storage) > Storage Sense và chuyển sang chế độ Bật (On).

Tại giao diện này, đánh dấu chọn mục “Keep Windows running smoothly by automatically cleaning up temporary system and app files” (Giữ Windows hoạt động mượt mà bằng cách tự động dọn dẹp tập tin tạm thời của hệ thống và ứng dụng). Tùy chọn này giúp xóa nhật ký hệ thống cũ, báo cáo lỗi và các tệp đệm trong thư mục C:\Windows\Temp, đồng thời loại bỏ dữ liệu cài đặt còn sót lại từ các phần mềm máy tính mà không gây ảnh hưởng đến vận hành.

Windows tích hợp sẵn các công cụ để giải phóng dung lượng. Ảnh: MUO

Các thiết lập chu kỳ dọn dẹp được đề xuất:

Tần suất chạy Storage Sense: Nên đặt lịch định kỳ hàng tuần.

Tự động làm rỗng thùng rác (Recycle Bin): Nếu có thói quen tìm lại dữ liệu cũ, người dùng nên chọn "Không bao giờ" (Never) để tự xóa thủ công khi cần.

Tự động xóa trong thư mục Tải về (Downloads): Có thể đặt mốc 60 ngày để dọn dẹp các tệp cài đặt đã tải lâu ngày.

Người dùng cũng có thể bấm Chạy Storage Sense ngay (Run Storage Sense now) để thu hồi bộ nhớ tức thì. Trong lần chạy đầu tiên, công cụ có thể giải phóng ngay vài trăm MB dữ liệu rác.

Storage Sense tập trung loại bỏ dữ liệu tạm thời, bộ nhớ đệm và các tệp phát sinh trong quá trình vận hành, hoàn toàn không can thiệp vào các tệp tin cá nhân của người dùng trừ khi được cấp quyền.

Giải phóng bộ nhớ sâu với Cleanup Recommendations

Để thu hồi nhiều dung lượng hơn, người dùng truy cập mục Gợi ý dọn dẹp tại Cài đặt (Settings) > Hệ thống (System) > Lưu trữ (Storage) > Cleanup recommendations.

Công cụ này rà soát các khu vực chiếm nhiều tài nguyên:

Thư mục Tải về (Downloads): Liệt kê các tệp đã tải lâu ngày không dùng.

Tệp tin lớn hoặc ít sử dụng: Phát hiện các bộ cài đặt ứng dụng còn sót lại, có thể giải phóng từ vài GB đến hàng chục GB.

Ứng dụng không sử dụng: Gợi ý gỡ bỏ các phần mềm không còn hoạt động.

Tệp đã đồng bộ lên đám mây: Xác định các tệp trùng lặp đã được tải lên OneDrive để xóa bớt bản lưu cục bộ trên ổ cứng.

Tận dụng công cụ Disk Cleanup

Bên cạnh giao diện cài đặt mới, công cụ truyền thống Disk Cleanup vẫn hoạt động hiệu quả khi cần dọn dẹp chuyên sâu. Tiện ích này hỗ trợ xóa bộ nhớ đệm hình thu nhỏ của trình duyệt tệp (File Explorer), tệp Internet tạm thời và bộ nhớ đệm DirectX Shader. Nếu đã kích hoạt Storage Sense trước đó, Disk Cleanup vẫn có thể "vét" thêm hàng chục đến hàng trăm MB dữ liệu tồn đọng.

Việc phối hợp bật lịch tự động cho Storage Sense và định kỳ kiểm tra các gợi ý dọn dẹp giúp máy tính duy trì không gian lưu trữ thông thoáng, mà không cần cài đặt thêm phần mềm của bên thứ ba.

(Theo MUO)