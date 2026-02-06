Tăng ứng dụng công nghệ, thực thi hiệu quả quyền SHTT trên môi trường số

Cụ thể, trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt trên môi trường số và thương mại điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền SHTT theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền SHTT, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain nhằm phát hiện, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền SHTT trên môi trường số, phấn đấu đưa hệ thống vào vận hành trong năm 2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt trên các nền tảng số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ quyền SHTT.

Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng tăng cường điều tra, xử lý hình sự, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Các Bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng xâm phạm quyền SHTT kéo dài trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.