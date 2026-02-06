Từ một clip cãi vã trên mạng, Phương Oanh bị réo tên lên top Google Trends

Chủ đề “em dâu Phương Oanh” bất ngờ lọt nhóm tìm kiếm tăng vọt trên Google Trends trong ngày 6/2, ghi nhận mức tăng khoảng 500% chỉ sau vài giờ xuất hiện. Theo dữ liệu Google Trends tại Việt Nam, cụm từ này đạt hơn 2.000 lượt tìm kiếm trong thời gian ngắn và vẫn ở trạng thái “Active”, phản ánh mức độ quan tâm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xu hướng tìm kiếm trên Google Trends trưa 6/2.

Biểu đồ xu hướng cho thấy lượng tìm kiếm tăng mạnh vào khung giờ trưa, sau đó duy trì ở mức cao trong nhiều giờ liên tiếp. Phần “trend breakdown” đi kèm cũng xuất hiện hàng loạt cụm từ liên quan như “Phương Oanh và mẹ”, “gia đình Phương Oanh”, “mẹ của diễn viên Phương Oanh”, cho thấy người dùng mạng đang chủ yếu tìm kiếm theo hướng liên tưởng, mở rộng thông tin xoay quanh đời sống cá nhân của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, từ khóa “em dâu Phương Oanh” nằm trong danh sách các xu hướng đang lên, xuất hiện cùng nhiều nội dung thời sự, thể thao và tài chính. Việc một cụm từ mang tính đời tư cá nhân có thể vươn lên top tìm kiếm trong thời gian ngắn cho thấy tốc độ lan truyền mạnh của thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt khi gắn với tên tuổi người nổi tiếng.

Phải nhấn mạnh, Google Trends không đánh giá tính đúng sai, nhưng phản ánh khá rõ hành vi tò mò và nhu cầu tra cứu của cộng đồng tại từng thời điểm cụ thể.

Một bài đăng gán cho sự việc này liên quan tới mẹ ruột và em dâu của Phương Oanh.

Nguyên nhân trực tiếp của làn sóng tìm kiếm bắt nguồn từ một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng “dạy dỗ” con dâu trong phòng ngủ. Cách nói chuyện gay gắt, không gian riêng tư cùng bối cảnh nhạy cảm khiến đoạn clip nhanh chóng gây tranh cãi. Từ đó, nhiều tài khoản mạng xã hội bắt đầu suy đoán danh tính các nhân vật trong clip, liên tục réo tên Phương Oanh.

Đến hiện tại, chưa có thông tin chính xác nào xác nhận đoạn clip đang lan truyền có liên quan đến Phương Oanh hay gia đình nữ diễn viên. Danh tính các nhân vật trong clip, thời điểm và bối cảnh ghi hình vẫn chưa được làm rõ. Phần lớn nội dung lan truyền trên mạng xã hội mới dừng ở mức suy đoán, gán ghép, dựa trên cảm tính của người xem.