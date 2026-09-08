Báo động thói quen lưu thông tin nhạy cảm trên smartphone: Ba nguyên tắc phải áp dụng ngay!

Khảo sát mới nhất của Kaspersky tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), 72% người dùng smartphone trong khu vực cho biết, điện thoại thông minh là thiết bị chính để truy cập Internet. Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi 71% người chủ yếu sử dụng điện thoại thông minh để kết nối trực tuyến.

Những con số khảo sát cho thấy thói quen lưu trữ thông tin trên smartphone.

Khi điện thoại thông minh trở thành “người bạn đồng hành số” của người dùng trên khắp khu vực APAC, lượng dữ liệu quan trọng được lưu trữ trên thiết bị này cũng gia tăng đáng kể, phổ biến nhất là ảnh và video cá nhân.

Cụ thể, gần 2/3 người tham gia khảo sát (65%) cho biết họ lưu giữ những khoảnh khắc của mình trên điện thoại. Theo sát sau đó, 57% lưu thông tin danh bạ trên điện thoại. Bên cạnh đó, một nửa (50%) lưu tin nhắn văn bản và lịch sử trò chuyện. Gần một nửa số người được hỏi (49%) cũng lưu các giấy tờ cá nhân như căn cước, hộ chiếu hoặc thông tin bảo hiểm trên điện thoại thông minh.

Anton Kivva - chuyên gia an ninh mạng tại Kaspersky nhận định: “Những dữ liệu mà chúng ta tin tưởng lưu trữ trong điện thoại thông minh không còn chỉ là ảnh, số điện thoại hay tin nhắn. Vì vậy, câu hỏi quan trọng lúc này không còn là “Chúng ta lưu trữ những dữ liệu nào?”, mà là “Chúng ta cần bảo vệ những dữ liệu đó như thế nào?”".

Ba nguyên tắc giúp bảo vệ dữ liệu trên thiết bị di động

Không nên lưu dữ liệu trên một thiết bị duy nhất

Điện thoại thông minh không nên là nơi lưu trữ duy nhất cho bất kỳ loại dữ liệu nào. Quả thực việc có thể truy cập mọi thông tin ngay trên một thiết bị vô cùng tiện lợi, nhưng nếu dữ liệu vô tình bị xóa, điện thoại bị thất lạc hoặc phần cứng gặp sự cố, bạn sẽ rất khó khôi phục các dữ liệu này nếu không có bản sao lưu hoặc đồng bộ hóa với dịch vụ đám mây.

Đối với các dữ liệu đặc biệt nhạy cảm như mật khẩu, giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính, người dùng cần áp dụng biện pháp bảo vệ ở mức cao hơn và nên lưu trữ những dữ liệu này dưới dạng được bảo mật. Bạn có thể sử dụng các giải pháp chuyên dụng như Kaspersky Password Manager.

Xây dựng lớp bảo vệ trước các mối đe dọa trên môi trường số

Người dùng sử dụng những giải pháp an ninh mạng có khả năng bảo vệ đa lớp, từ quét ứng dụng để phát hiện rủi ro ngay khi cài đặt, đến ứng dụng AI để chặn các liên kết độc hại và lừa đảo theo thời gian thực, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ mất dữ liệu hoặc thiệt hại tài chính, cùng nhiều lớp bảo vệ khác.

Luôn chuẩn bị cho tình huống "nếu chẳng may..."

Việc mất điện thoại luôn có thể xảy ra bất ngờ, nhưng chỉ với một vài bước phòng bị, bạn có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro phát sinh:

- Bật tính năng định vị thiết bị. Cả Android và iOS đều tích hợp sẵn công cụ giúp xác định vị trí điện thoại bị thất lạc và xóa dữ liệu từ xa khi cần thiết. Trên Android, tính năng này cũng được hỗ trợ thông qua tính năng “Thiết bị của tôi đâu” trên ứng dụng .

- Bật chế độ sao lưu tự động. Việc sao lưu định kỳ sẽ giúp bạn khôi phục ảnh, video, tài liệu, danh bạ và các dữ liệu quan trọng khác ngay cả khi thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

- Thiết lập khóa màn hình ngay khi màn hình tắt. Việc khóa thiết bị ngay lập tức sau khi không còn sử dụng sẽ giúp ngăn kẻ gian hoặc tội phạm mạng truy cập vào điện thoại.

- Cất giữ điện thoại cẩn thận. Khi ở nơi công cộng, không nên để điện thoại ngoài tầm quan sát hoặc ở những vị trí dễ bị lấy cắp như trên mặt bàn, túi quần sau hoặc các vị trí dễ tiếp cận khác.