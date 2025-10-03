Chiếc khăn lau 529.000 đồng của Apple vì sao vẫn hút khách?

Một ví dụ điển hình là Khăn Lau Màn Hình của Apple, sản phẩm từng là phụ kiện đi kèm với màn hình Pro Display XDR và iMac nhưng nay đã trở thành một sản phẩm độc lập với giá 529.000 đồng mỗi chiếc kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2021.

Khăn Lau Màn Hình của Apple được bán với giá 529.000 đồng.

Giống như các loại khăn lau sợi nhỏ thông thường, Khăn Lau Màn Hình của Apple có chức năng làm sạch dấu vân tay và vết bẩn trên màn hình. Tuy nhiên, sản phẩm này nổi bật hơn nhờ thiết kế cao cấp và logo Apple - vốn thể hiện đẳng cấp của thương hiệu. Apple khẳng định rằng khăn được làm từ vật liệu mềm, không mài mòn, an toàn cho bề mặt kính, bao gồm cả kính nano-texture, và tương thích với tất cả các thiết bị của hãng.

Việc Apple phát hành khăn lau này như một sản phẩm độc lập cho thấy chiến lược mở rộng hệ sinh thái phụ kiện của họ, cung cấp ngay cả những công cụ đơn giản nhất để nâng cao trải nghiệm người dùng. Dù có nhiều lựa chọn giá rẻ hơn nhưng Khăn Lau Màn Hình của Apple vẫn thu hút sự chú ý của người dùng.

Khi sản phẩm ra mắt, nhu cầu cao đến mức khăn đã hết hàng cho đến tháng 1/2022. Mặc dù doanh số bán hàng chính thức chưa được công bố, nhưng sản phẩm hiện vẫn có thể đặt hàng từ Apple, điều này cho thấy nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ.

Nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiêu mua chiếc khăn lau đắt đỏ của Apple.

Một trong những lý do chính khiến sản phẩm này bán chạy là sức mạnh thương hiệu của Apple. Khi lần đầu tiên giới thiệu khăn lau này như một món quà tặng kèm với màn hình Pro Display XDR vào năm 2019, Apple đã quảng cáo nó như một sản phẩm chuyên dụng cho lớp kính nano mỏng manh.

Ngoài ra, chiến lược định giá của Apple cũng đóng vai trò quan trọng. Giá 529.000 đồng tạo cảm giác hấp dẫn cho khách hàng, khiến họ nghĩ rằng mình đang nhận được một sản phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế là khăn lau này không có gì đặc biệt so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Miễn là người dùng không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa ăn mòn, họ vẫn có thể vệ sinh thiết bị của mình một cách an toàn.

Dù có nhiều lựa chọn khác, Khăn Lau Màn Hình của Apple vẫn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ đối với người dùng, điều đó có nghĩa thương hiệu và trải nghiệm người dùng đôi khi có thể vượt qua cả yếu tố giá cả.