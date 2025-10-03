Hết bão Bualoi tới Matmo, 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 qua Zalo SOS

Theo bản tin bão gần biển Đông của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 Km/h), giật cấp 13.

Bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ khoảng 25Km/h. Dự báo tới 7h ngày 4/10, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Lúc đó, Matmo sẽ trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025 tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật thông tin qua các kênh chính thống cũng như chuẩn bị sớm những kênh liên lạc, hỗ trợ là hết sức quan trọng. Theo thông tin từ Zalo, tùy thuộc vào tình hình thực tế của bão Matmo khi vào Biển Đông và dự báo sự ảnh hưởng tới các khu vực nào tại Việt Nam mà tính năng Zalo SOS có thể sẽ một lần nữa được bật.

Trong thời điểm cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta, Zalo đã triển khai mở tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 đến hết ngày 1/10), khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người xác nhận an toàn.

Đáng chú ý, với việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” với tổng đài 112, đã có khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 được thực hiện thông qua Zalo SOS.

Zalo SOS là một trong những tính năng đặc biệt được Zalo mở trong các thời điểm thiên tai, bão lũ diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Ngay trên cửa sổ ﻿Tin nhắn﻿, người dùng có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”.

Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ". Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể.

Trước đó, trong năm 2024, thời điểm bão Yagi càn quét qua các tỉnh thành phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 người liên hệ khẩn cấp thông qua tính năng Zalo SOS. Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm.