Microsoft phản ứng khẩn cấp với Windows 11 khi RAM ngày càng đắt đỏ

Giám đốc Windows của Microsoft, Pavan Davuluri, đã thừa nhận rằng chi phí bộ nhớ ngày càng tăng đang buộc công ty phải điều chỉnh Windows 11 để sử dụng ít RAM hơn. Trong một tập podcast “Inside Windows” được ghi nhận bởi trang tin Windows Latest, Davuluri cho biết Microsoft đang tập trung vào việc cải thiện trình quản lý bộ nhớ, nén bộ nhớ, WinUI 3 và WebView2, với mục tiêu “tối ưu hóa bộ nhớ cho 8 GB trở lên” trở thành ưu tiên chính thức cho đến hết năm 2026.

Windows 11 đang được tập trung vào việc cải thiện việc sử dụng RAM.

Trả lời câu hỏi từ một người dùng Surface Pro về việc cải thiện mức tiêu thụ bộ nhớ, Davuluri nhấn mạnh: “Bộ nhớ hiện là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong ngành, đặc biệt khi chúng ta nhìn vào chi phí bộ nhớ ngày càng tăng cho máy tính”. Ông cho biết nhóm phát triển Windows đang nỗ lực để tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ, từ trình quản lý bộ nhớ bên trong đến hiệu quả của các khung phần mềm hoạt động trên nền Windows.

Microsoft đã chính thức xác nhận “Tối ưu hóa bộ nhớ cho 8 GB trở lên” là một trong những lĩnh vực trọng tâm mới của Windows. Davuluri không hứa hẹn một ứng dụng dọn dẹp RAM, mà thay vào đó, ông mô tả công việc đang diễn ra ở mọi tầng nhằm đảm bảo cả ứng dụng và hệ điều hành đều sử dụng ít bộ nhớ hơn.

Marcus Ash, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế & Nghiên cứu tại Microsoft, cho biết các nhóm như Widgets và File Explorer đang áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kịch bản để cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ. Davuluri cũng nhấn mạnh rằng người dùng chỉ phải trả chi phí bộ nhớ khi sử dụng các chức năng cụ thể, trong khi hệ thống cơ bản vẫn hoạt động hiệu quả hơn.

Microsoft đang hiện đại hóa Windows với WinUI 3, bắt đầu từ các hộp thoại trong File Explorer. Bản cập nhật gần đây đã cải thiện các điều khiển cơ bản và sửa lỗi về bộ nhớ, với mục tiêu giúp các ứng dụng được xây dựng trên WinUI 3 sử dụng ít bộ nhớ hơn.

Các hệ thống có RAM 8 GB sẽ sử dụng mức bộ nhớ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến giá RAM tăng cao. Microsoft đã đầu tư mạnh vào AI, dẫn đến việc các nhà sản xuất bộ nhớ chuyển hướng sản xuất sang các công nghệ cao cấp, làm tăng giá thành bộ nhớ cho người tiêu dùng. Kết quả là, Microsoft đã buộc phải xem xét lại cách thức hoạt động của Windows 11 để giảm thiểu mức tiêu thụ RAM.

Mặc dù Windows 11 yêu cầu tối thiểu 4 GB RAM, Microsoft đã đặt mức tối thiểu là 16 GB cho các máy tính Copilot+, trong khi các nhà sản xuất thiết bị gốc cũng đang cung cấp các mẫu laptop RAM 8 GB. Tuy nhiên, Davuluri khẳng định rằng Microsoft không phải là nguyên nhân duy nhất khiến giá RAM tăng, mà họ đang phải đối mặt với áp lực từ thị trường và nhu cầu ngày càng cao về bộ nhớ.

Với những nỗ lực này, Microsoft hy vọng sẽ cải thiện hiệu suất của Windows 11, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn mà không phải lo lắng về việc tiêu tốn quá nhiều RAM.