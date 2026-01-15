Chiếc iPhone Pro Max không chỉ có giá mềm mà còn kèm Dynamic Island thời thượng

Trong giai đoạn cuối năm, không hẳn nhiều người đang tính đến chuyện lên đời chiếc iPhone cũ của mình sang một mẫu mới hiện đại hơn, đặc biệt là các phiên bản Pro/Pro Max nhờ tích hợp đến 3 camera mạnh mẽ.

iPhone 14 Pro Max vẫn tương đối mạnh mẽ.

Có khá nhiều lựa chọn iPhone Pro/Pro Max trên thị trường, nhưng nếu quan tâm một sản phẩm chuẩn Pro Max với camera 48 MP mạnh mẽ cùng các tính năng tiên tiến như Dynamic Island, iPhone 14 Pro Max được xem là lựa chọn sáng giá lúc này.

Dù đã ra mắt được vài năm, iPhone 14 Pro Max vẫn sở hữu hiệu năng cao và thiết kế đẹp mắt. Trong khi ở giai đoạn đầu, iPhone 14 Pro Max được bán với giá hơn 30 triệu đồng, giờ đây người dùng có thể sở hữu nó với giá chỉ chưa đầy một nửa. Đây là mức giảm giá đáng kể, hợp lý cho một thiết bị đã có mặt trên thị trường khoảng ba năm và ở dạng likenew (do không còn được Apple bán mới kể từ sau iPhone 15 Pro Max).

Điện thoại có Dynamic Island thời thượng, trong khi màn hình 120Hz mượt mà.

Giá bán cho một mẫu iPhone 14 Pro Max likenew hiện tại rơi vào khoảng 15 triệu đồng đối với bản bộ nhớ trong 128 GB. Tuy nhiên, người dùng được khuyến cáo chọn phiên bản bộ nhớ trong 256 GB với giá bán chỉ thêm khoảng 1,2 triệu đồng nhưng lại cho không gian lưu trữ thoải mái hơn rất nhiều. Mức giá này giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể so với iPhone 17 Pro Max có giá khoảng 35 triệu đồng, trong khi vẫn đang sở hữu một chiếc smartphone cao cấp với chi phí hợp lý.

Những chi tiết nổi bật trên iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max sở hữu nhiều tính năng hiện đại, bao gồm công nghệ ProMotion với tốc độ làm mới từ 1 Hz đến 120 Hz, màn hình luôn bật và cảm biến chính 48 MP ở cụm camera sau. Đặc biệt, sản phẩm còn được trang bị tính năng Phát hiện tai nạn, cho phép tự động cảnh báo dịch vụ khẩn cấp nếu người dùng không phản hồi.

Camera mạnh mẽ với cảm biến chính 48 MP.

Bên trong, iPhone 14 Pro Max được trang bị chip A16 Bionic kết hợp với 6 GB RAM. Mặc dù cấu hình này có vẻ không ấn tượng, nhưng với phần mềm tối ưu của Apple, hiệu suất hoạt động của điện thoại vẫn rất mượt mà ở thời điểm hiện tại, cho dù chạy iOS 26 mới nhất. Hơn nữa, iPhone 14 Pro Max có màn hình OLED 6,7 inch và pin 4.323mAh cho thời gian sử dụng kéo dài.

Rõ ràng, dù đã ra mắt hơn 3 năm nhưng iPhone 14 Pro Max vẫn là một chiếc điện thoại đẳng cấp. Để có thể thoải mái sử dụng trong thời gian dài, người dùng có thể suy nghĩ chọn mẫu có bộ nhớ trong 256 GB hoặc thậm chí 512 GB, giúp yên tâm hơn trước các vấn đề báo lỗi thiếu không gian lưu trữ trong tương lai.