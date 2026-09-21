Không phải Touch ID, iPhone 5s khiến cả ngành smartphone thay đổi vì chi tiết này

Ngày 10/9/2013, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 5S, mẫu điện thoại gây chú ý khi trang bị A7 - chip xử lý 64-bit đầu tiên trong một chiếc smartphone tiêu dùng. Chip A7 không chỉ được thiết kế riêng cho phần cứng và phần mềm của Apple mà còn đánh bại mọi đối thủ trong ngành công nghệ.

iPhone 5s là chiếc iPhone đầu tiên mở đường cho Touch ID.

Việc chuyển sang kiến trúc 64-bit đã khiến nhiều đối thủ của Apple đã phải cảm thấy bất ngờ. Mặc dù họ đã nhận thấy tiềm năng của công nghệ này, nhưng hầu hết đều cho rằng nó còn xa mới trở thành hiện thực. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone 5S đã thay đổi hoàn toàn quan điểm này.

Trước công chúng, một số ý kiến cho rằng khả năng 64-bit của chip A7 chỉ là chiêu trò tiếp thị mà không mang lại lợi ích thực sự cho người tiêu dùng. Phó chủ tịch cấp cao của Qualcomm, Anand Chandrasekher, từng phát biểu: “Tôi nghĩ họ đang dùng chiêu trò tiếp thị. Người tiêu dùng không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ điều đó”.

Mặc dù vậy, quan điểm này không được công chúng đồng tình và không phản ánh đúng thực tế. Bằng chứng là, chip A7 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Apple, dẫn dắt sự phát triển của iPhone, Mac và nhiều thiết bị khác. Là một trong những chip đầu tiên sử dụng kiến trúc ARMv8 dành cho máy tính để bàn, A7 cho phép iOS cung cấp khả năng xử lý hình ảnh, đồ họa mạnh mẽ và hệ sinh thái ứng dụng 64-bit trước cả Android.

Nhưng A7 mới là chi tiết đã khiến ngành công nghiệp smartphone phải thay đổi theo.

Chính sự thành công của chip A7 cũng đã đặt nền móng cho cuộc cách mạng Apple Silicon, khi Apple bắt đầu thay thế Qualcomm và Intel bằng các giải pháp do công ty tự phát triển, được thiết kế riêng cho hệ điều hành của mình. Có thể thấy rằng, chip A7 không chỉ là một bước ngoặt quan trọng đối với Apple mà còn là một dấu mốc trong lịch sử công nghệ di động hiện nay.