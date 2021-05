Chiếc iPhone đã ra mắt 6 năm, hoạt động vẫn tốt, giá lại rẻ

Thứ Ba, ngày 25/05/2021 19:01 PM (GMT+7)

Nếu đang tự hỏi iPhone của Apple tốt ra sao trong suốt 5 năm được hỗ trợ cập nhật (chính sách hiện tại) thì dưới đây là ví dụ minh chứng rõ rệt nhất.

iPhone 6S được phát hành vào tháng 9/2015, tức là đến nay sản phẩm đã gần 6 năm hoạt động. Đây cũng là thiết bị dự kiến sẽ không còn được hỗ trợ bởi iOS 15 ra mắt vào mùa thu, tức là đã “cuối đời”. Vậy trong suốt 6 năm qua, sản phẩm này hoạt động ra sao? Đánh giá nhỏ này có thể khiến người dùng có quyết định đúng đắn hơn trong việc có nên đầu tư vào một iPhone để sử dụng lâu dài đến hết tuổi đời của nó hay không.

Phần mềm

iPhone 6S đang chạy trên phiên bản iOS 14.6 mới nhất tính đến ngày hôm nay. Điều đó hoàn toàn giống với iPhone 12 Pro Max cao cấp nhất và các iPhone khác được phát hành sau iPhone 6. Hãy nhớ rằng một số tính năng của iPhone 12 không có sẵn trên iPhone 6S vì một số lý do phần cứng (iPhone 6S không có Face ID, chip U1 hoặc LiDAR) và những tính năng khác vì Apple nghĩ rằng chúng đơn ginả là không thể hoạt động hoặc không có sẵn trên iPhone cũ hơn (như chụp ảnh Night Mode). Nhưng dù sao, lời hứa cập nhật suôn sẻ trong 5 năm vẫn được duy trì.

So với iPhone 12 và iPhone 8, iPhone 6S vẫn chạy tốt. Dĩ nhiên nó kém linh hoạt hơn đáng kể so với tất cả các điện thoại được đề cập ở trên nhưng điều đó không quan trọng với nhiều người sẵn sàng chấp nhận sử dụng một điện thoại đã gần 6 năm tuổi đời.

Trải nghiệm

Điều này là hoàn toàn chủ quan, nhưng không thể phủ nhận rằng iPhone 6S vẫn cho cảm giác cực kỳ cao cấp ngay cả vào năm 2021. Nó không có cảm giác nặng nề của những chiếc điện thoại cao cấp hiện đại, và cũng không phải là nhỏ gọn, bởi lẽ máy được chế tác khá đẹp mắt.

iPhone 6S không uốn cong như iPhone 6 và nó là thiết kế iPhone phổ biến nhất cho đến nay. Trớ trêu thay, nhờ áp dụng thiết kế tương tự iPhone 6 mà sản phẩm đã bán được khoảng 222 triệu chiếc và trở thành iPhone bán chạy thứ ba từ trước đến nay. Hạng mục thiết kế đã thay đổi nhiều trong thời gian qua nhưng một số người chắc chắn sẽ không thấy khó chịu với iPhone 6S như với iPhone 12 mini.

Hiệu suất

Đây là nơi iPhone 6S bị tụt lại phía sau. Tuy nó vẫn có khả năng sử dụng ấn tượng so với một số điện thoại Android cùng thời kỳ hoặc sau 1 hoặc 2 năm, nhưng chắc chắn hiệu suất sẽ không thể giống như các mẫu iPhone sau khi xử lý các phần mềm.

iPhone 6S sử dụng chip lõi kép A9 tốc độ 1,84 GHz kém xa so với A14 Bionic hiện tại của iPhone 12. Theo kết quả điểm chuẩn, nó chậm hơn khoảng 4 lần và điều đó đúng khi xem xét sử dụng trong thế giới thực. Sản phẩm thực hiện tốt các tác vụ hàng ngày, nhưng đó là khi người dùng bắt đầu chuyển qua lại giữa các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn và điện thoại bắt đầu chậm lại và nóng lên. Nói cách khác, người dùng không có nhu cầu cao về việc sử dụng sẽ ổn. Nghe nhạc, duyệt web và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội được thực hiện cực kỳ tốt trên iPhone 6S, xét về độ tuổi của nó.

Máy ảnh

Chúng ta không thể yêu cầu nhiều hơn đối với một chiếc điện thoại gần 6 năm tuổi, tuy nhiên nếu chụp ảnh với iPhone 6S ở điều kiện nhiều sáng, nhiều người có thể sốc khi thấy chúng hoạt động ra sao. Màu sắc sống động như thật, thậm chí còn chính xác hơn iPhone hiện đại vốn có xu hướng chụp ảnh hướng đến mạng xã hội. Video 4K rất rực rỡ, mặc dù hơi rung. Hai nhược điểm lớn ở đây là thiếu Night Mode và Smart HDR. Trong khi cái đầu tiên là không thể sửa thì cái thứ hai có thể giải quyết phần nào bằng cách chọn HDR theo cách thủ công trước khi chụp ảnh. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với những cảnh mà HDR tự động ở trạng thái thụ động.

Thật không may, điều tương tự không thể được thực hiện đối với video khi nó không có bật/tắt HDR. Vì vậy, nếu ánh sáng không ổn định và có các bóng tối cũng như điểm sáng trong cảnh, video sẽ quá tối hoặc quá sáng, đặc biệt là khi lia máy.

Nhìn chung, máy ảnh nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên phần camera trước không thực sự tốt trừ khi người dùng chụp ảnh dưới điều kiện ánh sáng đầy đủ.

Pin

Đó sẽ không phải là một đánh giá tốt về iPhone 6S, và có rất nhiều lý do cho điều đó. Bắt đầu, pin 1.715 mAh nhỏ bé khó có thể vượt qua trong thế giới hiện đại. Máy cũng sử dụng chip 14nm tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với chip 5nm trên các smartphone hiện đại. Ngay cả khi pin dung lượng đạt 100% thì so với nhu cầu hiện đại, sản phẩm cũng nhanh chóng cạn kiệt pin.

Nhận xét chung

Đối với iPhone 6S, điều đáng ngạc nhiên là nó có thể sử dụng được ngay cả gần 6 năm kể từ ngày ra mắt đầu tiên vào tháng 9/2015. Tất nhiên, pin có thể cần được thay thế và nó có thể thiếu một số tính năng của năm 2021 như màn hình tốc độ làm mới cao, nhiều camera hoặc Night Mode. Tuy nhiên, nó vẫn quay video và chụp ảnh khá (trong điều kiện ánh sáng phù hợp); chạy trên phiên bản iOS mới nhất và hoàn thành công việc tốt. Lưu ý rằng điện thoại nhanh hơn nhiều trên iOS 13, nhưng những gì nó làm được trên iOS 14 vẫn rất ấn tượng.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-iphone-da-ra-mat-6-nam-hoat-dong-van-tot-gia-lai-re-5020212551928820.htmNguồn: http://danviet.vn/chiec-iphone-da-ra-mat-6-nam-hoat-dong-van-tot-gia-lai-re-5020212551928820.htm