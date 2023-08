Những chủ iPhone nào sắp được Apple đền bù?

Nếu vụ kiện tập thể “batterygate” được chấp thuận, một số chủ sở hữu iPhone có thể nhận được 65 USD (khoảng 1,55 triệu đồng) từ công ty có trụ sở tại Cupertino. Cụ thể, vụ kiện “batterygate” là do Apple cố tình điều chỉnh hiệu suất của một số iPhone cũ hơn để duy trì tuổi thọ pin của chúng.

Nhiều người đã cho rằng batterygate là một trong những thất bại lớn nhất mọi thời đại của “Nhà Táo” cùng với bentgate, antennagate và Pippin. Apple thừa nhận đã khiến người dùng thất vọng, đưa ra lời xin lỗi và giảm giá thay thế pin iPhone.

Ảnh minh hoạ.

Những lời chỉ trích lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017 khi một số chủ sở hữu iPhone cũ cáo buộc Apple đã giảm hiệu suất CPU của điện thoại. Đây là kết quả của một bản cập nhật phần mềm ban đầu nhằm kéo dài thời lượng pin của những chiếc iPhone cũ hơn nhưng đồng thời cũng làm giảm hiệu suất xử lý của chúng.

Theo The Mercury News, mặc dù Apple đã đồng ý trả khoản tiền ước tính trị giá 500 triệu USD cho vụ kiện vào năm 2020 nhưng một thẩm phán đã “dọn đường” cho các khoản thanh toán đó. Một phần của sự chậm trễ là do thỏa thuận quy định Apple cần cung cấp tên và liên hệ của tất cả những người đang sở hữu những iPhone bị ảnh hưởng có hạn chót là ngày 6/10/2020.

Tuy nhiên, do 2 chủ sở hữu iPhone phản đối thỏa thuận đã thua kiện nên Apple chỉ đồng ý trả 310 triệu USD trong số 500 triệu USD trong vụ kiện.

Do đó, số tiền bồi thường chính xác phụ thuộc vào số lượng iPhone được phê duyệt yêu cầu bồi thường. Tyson Redenbarger, luật sư đại diện cho các khách hàng iPhone trong vụ kiện cho biết đã nhận được 3 triệu yêu cầu bồi thường, đẩy khoản bồi thường thanh toán lên khoảng 65 USD cho mỗi người dùng. Tuy nhiên, con số đó có thể thay đổi vì vẫn còn nhiều khiếu nại vẫn đang được đánh giá.

iPhone đang có thời lượng pin dài hơn

Các mẫu iPhone bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh của Apple bao gồm iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE đang chạy iOS 10.2.1 trở về trước ngày 21/12/2017 cùng với iPhone 7 và iPhone 7 Plus chạy iOS 11.2. Chủ sở hữu của những chiếc iPhone này đã báo cáo hiệu suất giảm sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm nhằm kéo dài thời lượng pin.

Hiện tại, iPhone đã có thể quản lý Tình trạng pin - Battery Health và thậm chí cung cấp khả năng sạc pin được tối ưu hóa dựa trên thói quen sạc pin của người dùng. Ngoài ra, iPhone còn có Chế độ năng lượng thấp - Low Power Mode, có thể kéo dài tuổi thọ pin bằng cách tạm thời giảm các hoạt động nền.

Tuổi thọ pin của các mẫu iPhone tăng dần qua từng năm.

Tuổi thọ pin trên iPhone đã được cải thiện qua mỗi thế hệ. Trên thực tế, iPhone 14 Pro Max đang là điện thoại cao cấp duy nhất lọt vào top 5 trong danh sách smartphone pin “trâu” nhất. Máy chạy chip A16 Bionic tiết kiệm năng lượng. Dự kiến, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sắp ra mắt cũng sẽ có tuổi thọ pin dài nhờ chạy chip A17 Bionic được sản xuất trên quy trình 3nm.

Apple chắc chắn đã học được bài học với batterygate. Và tất nhiên, ngay cả khi phải trả tiền cho những người dùng iPhone bị ảnh hưởng, hãng sẽ không chịu bất kỳ tác động nào vì có trị giá hơn 2,8 nghìn tỷ USD.

