Chiếc gương này có thể cho biết liệu bạn có sắp chết sớm hay không

Chiếc gương thông minh này có khả năng phân tích sức khỏe của người dùng chỉ trong vòng 30 giây nhờ vào cảm biến camera tích hợp và thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến.

Gương Trường Thọ có khả năng phân tích tình hình sức khỏe trong 30 giây.

Gương Trường Thọ sử dụng hệ thống Hình ảnh quang học xuyên da (TOI) độc quyền để quét các mô hình lưu lượng máu trên khuôn mặt, điều không thể thực hiện được mà không có thiết bị chuyên dụng. Sau khi quét, người dùng sẽ nhận được các chỉ số sức khỏe cá nhân, bao gồm mức độ rủi ro mắc bệnh, chỉ số sức khỏe tim mạch, mức độ căng thẳng và nhiều thông tin khác. Điểm số Chỉ số tuổi thọ sẽ được tính toán dựa trên các chỉ số này, với kết quả từ 0 đến 100.

Gương Trường Thọ hỗ trợ tối đa 6 hồ sơ người dùng và đi kèm với một trợ lý sức khỏe AI, cung cấp thông tin và khuyến nghị dựa trên kết quả quét. Mặc dù gương đã có màn hình hiển thị, một ứng dụng di động cũng sẽ được phát hành như một tùy chọn bổ sung.

Sản phẩm dự kiến sẽ được giao hàng vào đầu năm nay với giá bán lẻ đề xuất là 900 USD (23,65 triệu đồng). Giá này bao gồm một năm sử dụng dịch vụ của NuraLogix, với chi phí 100 USD (2,63 triệu đồng) mỗi năm sau đó. Dịch vụ tư vấn sức khỏe One-Touch Health Concierge cũng sẽ có sẵn với mức phí 400 USD (10,51 triệu đồng) mỗi năm.

Gương có khả năng phân tích tình hình sức khỏe dựa trên AI.

Tuy nhiên, NuraLogix đã nhấn mạnh rằng Gương Trường Thọ không thể thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp và không được thiết kế để chẩn đoán bệnh. Thiết bị này nhằm mục đích giúp người dùng theo dõi sức khỏe tổng thể và nhận diện các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Mặc dù Gương Trường Thọ là một thành tựu công nghệ ấn tượng nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu và rủi ro khi đồng bộ hóa thông tin nhạy cảm. Mức giá 900 USD có thể là một rào cản đối với nhiều người, đặc biệt khi phải trả thêm phí đăng ký hàng năm để duy trì dịch vụ.

Tuy nhiên, nếu NuraLogix thực sự đã phát triển công nghệ phân tích sức khỏe bằng AI một cách hiệu quả, chi phí ban đầu có thể sẽ xứng đáng trong tương lai.