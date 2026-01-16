Chuột gaming không dây siêu nhạy, nhìn xuyên thấu vừa xuất hiện tại CES 2026

Trên thị trường chuột gaming cao cấp hiện nay, cuộc đua không còn chỉ xoay quanh độ nhạy của cảm biến hay tần số phản hồi (polling rate) mà còn chú trọng trải nghiệm sử dụng thực tế. Sabre v2 Pro Wireless MG vừa xuất hiện tại CES 2026 cho thấy tham vọng của Corsair trong việc dung hòa các yếu tố trên.

Sabre v2 Pro Wireless MG nhìn xuyên thấu.

Thiết kế

Cầm Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG trên tay lần đầu, ấn tượng rõ nhất nằm ở cảm giác khác biệt hẳn so với phần lớn chuột gaming phổ thông. Thân chuột được hoàn thiện từ hợp kim magie - vật liệu vốn chỉ xuất hiện trên những dòng chuột cao cấp, mang lại vẻ ngoài sang trọng và mát tay. Sản phẩm này có thiết kế kiểu đục lỗ vừa giảm cân nặng vừa mới lạ khi cho thấy toàn bộ "bộ ruột" bên trong.

Trọng lượng thực tế của chuột chỉ 56 g, một con số rất ấn tượng cho một sản phẩm không dây có pin sạc tích hợp. Khi đặt cạnh phiên bản Sabre v2 Pro Ultralight Wireless trước kia, rõ ràng bản MG mang lại cảm giác chắc chắn và đầm tay hơn hẳn. Nếu Sabre v2 Pro Ultralight Wireless thiên về sự êm ái, mềm mại, thì Sabre v2 Pro Wireless MG lại hướng đến trải nghiệm kim loại, gọn gàng và cứng cáp.

Với kích thước 122,9 x 64,1 x 38,8mm và thiết kế đối xứng, đây là mẫu chuột khá vừa tay cho người dùng phổ thông nhưng sẽ hơi quá cỡ với người có bàn tay nhỏ. Hai bên hông được bo cong nhẹ, tạo điểm tựa tốt khi nhấc chuột hoặc rê nhanh trong các tình huống sử dụng.

Ở phiên bản này, Corsair có tặng kèm bộ miếng dán để tăng độ bám. Nhưng từ trải nghiệm thực tế với Sabre v2 Pro Ultralight Wireless trước đây, người viết không còn muốn sử dụng các miếng dán này nữa. Lý do là chúng rất dễ bám bẩn sau một thời gian ngắn, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm. Không chỉ vậy, lớp dán còn làm ảnh hưởng cảm giác bấm chuột, khiến bề mặt trở nên dày và “giả tay” hơn so với chạm trực tiếp vào kim loại nguyên bản.

Hiệu năng

Điểm nhấn của sản phẩm là cảm biến quang học Corsair Marksman S với độ phân giải tối đa 33.000 DPI, tốc độ theo dõi 750 IPS và gia tốc 50G. Trong thực tế sử dụng khoảng 2 tuần liên tục, cảm biến này hoạt động hoàn toàn ổn định. Thử nghiệm các tựa game FPS như Valorant, CS2 và Apex Legends, mọi cú nhấn chuột đều chính xác, không hề có hiện tượng giật hay lệch tâm.

Chuột hỗ trợ polling rate lên tới 8.000Hz, cao gấp 8 lần chuẩn 1.000Hz thông thường. Khi kích hoạt mức 8KHz và kết nối không dây Slipstream 2.4GHz, độ trễ gần như bằng 0. Trong Valorant, những pha vẩy chuột hay theo dõi mục tiêu ở tầm gần cho cảm giác rất dính tay.

Về kết nối, Sabre v2 Pro Wireless MG hỗ trợ ba chế độ: Không dây 2.4GHz, Bluetooth và có dây qua cổng USB-C. Trong môi trường văn phòng, người viết thường kết nối Slipstream 2.4GHz cho PC, nhưng sẽ chuyển sang Bluetooth để tiết kiệm pin khi sử dụng cùng laptop. Cảm giác rất tiện lợi khi chỉ cần gạt công tắc là có thể chuyển đổi giữa PC và laptop.

Thời lượng pin cũng là điểm rất đáng khen. Ở mức polling rate 1.000Hz, chuột có thể hoạt động tới 120 giờ liên tục, tương đương hơn 1 tháng đối với tần suất sử dụng của người viết. Khi bật 8.000Hz, thời lượng pin giảm còn khoảng 21 giờ nhưng vẫn đủ cho các buổi chơi game kéo dài. Nếu dùng Bluetooth, pin còn có thể đạt tới 170 giờ.

Hệ thống switch cơ học bên trong được Corsair công bố có độ bền 100 triệu lần nhấn. Trải nghiệm thực tế cho cảm giác "click" dứt khoát, khác với kiểu mềm nhẹ trên bản Ultralight, do đó rất phù hợp với game bắn súng vốn cần độ phản hồi rõ ràng cho từng phát bắn.

Một điểm rất thú vị là Corsair không bắt người dùng phải cài phần mềm nặng nề. Toàn bộ việc tùy chỉnh đều thực hiện qua Corsair Web Hub chạy trực tiếp trên trình duyệt. Tại đây, người dùng có thể chỉnh DPI, polling rate, gán chuỗi thao tác (macro), đổi chức năng nút bấm, cập nhật firmware,... Đặc biệt là các chế độ profile, chẳng hạn tạo profile riêng cho công việc văn phòng với DPI thấp và macro copy/paste.

Trong sử dụng hằng ngày, Sabre v2 Pro Wireless MG thể hiện rất tốt cả ở hai môi trường. Khi làm việc văn phòng, trọng lượng nhẹ giúp cổ tay đỡ mỏi, di chuột trên màn hình 2K đạt độ chính xác cao. Còn khi vào game, đặc biệt là các tựa FPS nhịp độ cao, chuột đáp ứng cực nhanh, chính xác và ổn định đúng chất một thiết bị dành cho eSports.

Nhìn chung, khoảng 150 USD (gần 4 triệu đồng), Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG là mẫu chuột gaming không dây đáng tham khảo, nhờ hiết kế kim loại độc đáo, trọng lượng nhẹ 56g, hiệu năng cao, cảm biến 33K DPI và 8.000Hz hyper-polling. Dù còn vài điểm nhỏ chưa hoàn hảo như bộ miếng dán không thực sự cần thiết, trải nghiệm tổng thể vẫn thuyết phục cho cả game thủ chuyên nghiệp lẫn người dùng phổ thông.