Iran phong tỏa eo biển Hormuz, ngành công nghiệp chip bán dẫn chao đảo

Ngành công nghiệp chip Đài Loan kêu gọi dự trữ khí heli và LNG trong bối cảnh chiến tranh với Iran

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz khi Mỹ bắt đầu chiến dịch ném bom chống lại nước này vào tháng 3 năm nay, làm gián đoạn dòng chảy của một số vật liệu như nhôm, heli và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Mặc dù các thành viên thuộc Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đài Loan (TSIA) có đủ lượng hàng tồn kho ngắn hạn để duy trì trong vài tuần, nhưng họ đã bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt vào tuần thứ ba của cuộc chiến. Heli được sử dụng trong nhiều giai đoạn sản xuất chip, từ làm mát đến súc rửa hóa chất, và không có chất thay thế khả thi nào khác. Điều này có nghĩa là nếu không có khí này, hoạt động sản xuất tại các nhà máy bán dẫn sẽ bị đình trệ.

Mặt khác, do hòn đảo này nhận gần một phần ba nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar, nên việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm tê liệt nghiêm trọng một nguồn năng lượng chính của hòn đảo, cho thấy nhu cầu về một nguồn năng lượng thay thế không phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.

Cuộc khủng hoảng Trung Đông đang diễn ra gây áp lực lên nguồn cung heli toàn cầu, đe dọa đến ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan. Ảnh: NK

Vì vậy, mới đây, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đài Loan đang kêu gọi Chính phủ dự trữ các nguyên liệu thô chiến lược như heli và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc mở cửa trở lại các nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh lo ngại rằng, xung đột chiến sự ở Trung Đông kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung dài hạn các nguyên liệu, và năng lượng thiết yếu cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Cliff Hou, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đài Loan kiêm phó chủ tịch cấp cao của Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC), cho biết rằng, liên minh ngành công nghiệp này đã đề xuất với Chính phủ Đài Loan nên học hỏi kinh nghiệm từ các nước như Nhật Bản và Mỹ, đồng thời chuẩn bị dự trữ chiến lược lớn hơn về khí heli và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Ông Cliff Hou nói thêm: "Chúng tôi cũng đề xuất với Chính phủ rằng, cần tiếp tục đa dạng hóa các nguồn năng lượng và nguồn cung vật liệu thiết yếu để chuẩn bị cho những bất ổn đang diễn ra và kéo dài sắp tới".

Ông Cliff Hou còn chia sẻ: "Hiệp hội cũng ủng hộ quyết định của Chính phủ về việc mở lại các nhà máy điện hạt nhân để có nguồn cung năng lượng ổn định hơn, nếu các quy trình đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo an toàn. Nguồn năng lượng ổn định và đầy đủ là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan".

Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đài Loan và các nhà sản xuất chip hàng đầu bày tỏ sự ủng hộ đối với năng lượng hạt nhân.

Ông còn nhấn mạnh rằng, thời gian gián đoạn sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ nghiêm trọng của tác động. Trong giai đoạn đầu, giá khí heli giao ngay dự kiến ​​sẽ tăng và các nhà cung cấp khí công nghiệp có thể sẽ thắt chặt lại nguồn cung. Nhưng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài hơn vài tuần, các nhà máy sản xuất chất bán dẫn có thể bắt đầu phải đối mặt với "những hạn chế về hoạt động hoặc tăng chi phí”.

Theo nhận định của ông Cliff Hou, thực sự có một số gián đoạn trong nguồn cung hydro, heli và LNG trong chuỗi cung ứng chip do các cuộc xung đột ở Trung Đông, mặc dù hiện tại vẫn có thể kiểm soát được. "Trong ngắn hạn, tất cả các công ty thành viên của chúng tôi đều ổn với lượng hàng tồn kho hiện tại, nhưng chúng tôi cũng cần chú ý đến những bất ổn trong trung và dài hạn”, ông Cliff Hou nói.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đài Loan (TSIA) còn cho biết, ngành công nghiệp chip dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, nhưng các xung đột ở Trung Đông cũng đặt ra một số bất ổn nhất định.