Gen Z bắt đầu quay lưng với AI dù vẫn dùng hằng ngày

Theo cuộc khảo sát do Gallup, Quỹ Gia đình Walton và GSV Ventures thực hiện với hơn 1.500 người trong độ tuổi từ 14 đến 29 tại Mỹ cho thấy Gen Z (Thế hệ Z) ngày càng hoài nghi về công nghệ mà họ sử dụng hàng ngày.

Gen Z không còn quá đặt niềm tin vào AI.

Sự hào hứng với AI đã giảm 14% so với năm ngoái, trong khi niềm hy vọng giảm 9% và sự tức giận tăng 9%. Chỉ 18% người thuộc Gen Z cảm thấy hy vọng về AI, và chỉ 22% cho biết cảm thấy hào hứng. Ngược lại, 42% cảm thấy lo lắng về AI, và 31% cảm thấy tức giận. Đáng chú ý, ngay cả những người sử dụng AI hàng ngày cũng đang trở nên kém lạc quan. Sự hào hứng và hy vọng của nhóm này đã giảm lần lượt 18% và 11% so với năm ngoái.

Nguyên nhân của sự thất vọng này phần lớn đến từ cách Gen Z cảm nhận tác động của AI đến cuộc sống của họ. Khoảng 80% người được hỏi cho rằng việc sử dụng các công cụ AI có thể làm cho việc học tập trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Họ cũng hoài nghi về tác động của AI đối với sự sáng tạo và tư duy phản biện, với 38% và 42% lần lượt cho rằng AI sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi trong những lĩnh vực này.

Tình hình cũng không khả quan hơn tại nơi làm việc. Trong số những người thuộc Gen Z đang làm việc, 48% cho rằng rủi ro của AI lớn hơn lợi ích, trong khi chỉ 15% coi AI là một lợi ích tích cực. Niềm tin vào công việc có sự hỗ trợ của AI cũng thấp, với 69% cho rằng họ tin tưởng hơn vào công việc không có AI.

Dù vậy, Gen Z không hề quay lưng với AI, với gần một nửa học sinh trung học tin rằng kỹ năng về AI sẽ cần thiết cho sự nghiệp tương lai của họ. Họ không phớt lờ công nghệ này mà đang tiếp cận vấn đề với sự hiểu biết đầy đủ.