Mọi điện thoại Galaxy hỗ trợ sẽ có One UI 7 ngay trong tháng này

Việc phát hành One UI 7 ổn định bắt đầu vào cuối tháng 4 và mở rộng sang một số mẫu máy vào đầu tháng 5. Ban đầu có những tin đồn cho biết One UI 7 sẽ chỉ được triển khai đến mọi điện thoại Galaxy vào tháng 6, tuy nhiên tốc độ này sẽ được đẩy nhanh để hoàn tất ngay trong tháng này.

Samsung buộc phải đẩy nhanh việc triển khai One UI 7 trong tháng này.

Việc đẩy nhanh One UI 7 cho thấy Samsung đang muốn sớm tập trung đến One UI 8 dựa trên Android 16 mà Google sẽ phát hành vào tháng 6 cho các thiết bị Pixel. Google cũng cam kết nhiều thiết bị Galaxy sẽ nhận được Android 16 vào mùa hè này, đánh dấu lần đầu tiên Google công bố kế hoạch cập nhật phần mềm cho Samsung.

Để kịp thời ra mắt phiên bản ổn định của One UI 8 vào mùa hè, Samsung cần khởi động chương trình Beta sớm hơn. Tuy nhiên, việc triển khai One UI 8 Beta có thể gặp khó khăn do sự tiếp tục của One UI 7. Do đó, Samsung cần hoàn tất việc triển khai One UI 7 trong tháng này.

Các mẫu điện thoại hàng đầu của Samsung trong năm 2024 đã được nâng cấp One UI 7 vào tháng 4, trong khi tất cả các mẫu điện thoại hàng đầu phát hành vào năm 2021, 2022 và 2023 đã được nâng cấp vào tháng 5. Đáng chú ý, Samsung đã cập nhật một số mẫu điện thoại tầm trung lên hệ điều hành mới trước thời hạn.

Tất cả nhằm mục đích sớm triển khai One UI 8 Beta.

Mặc dù việc triển khai đã được tăng tốc, vẫn còn nhiều thiết bị Galaxy đang chờ bản cập nhật One UI 7. Một số thiết bị hiện đang chạy One UI 6.1 cũng đủ điều kiện để nâng cấp lên One UI 8, do đó khoảng trống giữa các phiên bản sẽ được lấp đầy trước.

Hiện tại, các điện thoại hàng đầu của Samsung đã nhận được bản vá bảo mật tháng 5/2025 sau bản cập nhật One UI 7 trước đó, cho thấy công ty đã có những bước tiến trong việc cập nhật cho các thiết bị cao cấp. Tuy nhiên, các điện thoại tầm trung và giá rẻ vẫn chưa được cập nhật.

Theo thông tin đồn đoán, One UI 8 Beta có thể ra mắt vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau trước khi phát hành bản ổn định vào đầu tháng 7. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển và thử nghiệm phần mềm của Samsung.

Như vậy, các thiết bị còn lại trong dòng Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F sẽ được nâng cấp trong tháng 5, tạo điều kiện cho chương trình One UI 8 Beta dựa trên Android 16 diễn ra nhanh chóng.