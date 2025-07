One UI 7 gây ra sự cố khó chịu buộc Samsung phải vào cuộc

Theo Samsung, sự cố khiến một số điện thoại Galaxy hiển thị đường kẻ đen trên màn hình của một số điện thoại Galaxy. Công ty cũng ghi nhận vấn đề này chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng sử dụng tính năng Smart View, đặc biệt là trên dòng điện thoại Galaxy Z Flip.

One UI 7 gây ra vấn đề cho một số điện thoại Galaxy.

Người dùng đã phản ánh rằng một đường màu đen xuất hiện trên màn hình chính khi họ gập điện thoại và ngắt kết nối với Smart View, đặc biệt khi cài đặt màn hình trong Smart View được đặt thành Full screen on connected device. Samsung đã xác nhận đây là một lỗi phần mềm đã biết và cam kết sẽ khắc phục trong bản cập nhật sắp tới.

Để giảm thiểu sự cố này, Samsung khuyến nghị người dùng thay đổi cài đặt tỷ lệ màn hình trong Smart View sang Full screen on phone. Để thực hiện, người dùng chỉ cần vuốt xuống để mở Quick Settings, chọn Smart View, kết nối với thiết bị, sau đó chọn biểu tượng Smart View nổi, vào More Options, chọn Settings > Full screen on phone. Ngoài ra, việc ngắt kết nối Smart View bằng nút bật lên thay vì chỉ gập điện thoại lại cũng có thể giúp ngăn ngừa sự cố.

Sự cố chủ yếu xảy ra với dòng Galaxy Z Flip.

Samsung đang phát triển bản cập nhật phần mềm để khắc phục hoàn toàn vấn đề này. Sau khi bản cập nhật được phát hành, người dùng có thể vào Settings, chọn Software Update và nhấn Download and Install để thực hiện cập nhật.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn hoặc cần hỗ trợ thêm, người dùng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Samsung. Trong thời gian chờ đợi, hãy áp dụng các giải pháp tạm thời để đảm bảo màn hình hoạt động ổn định.