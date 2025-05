Bài học One UI 7 khiến người dùng bị kêu gọi tránh mua điện thoại Galaxy

Ngay sau khi người dùng Galaxy S23 cập nhật lên phiên bản mới, nhiều người đã phát hiện ra rằng một số tính năng quan trọng không có mặt trong phần mềm này. Các tính năng như hỗ trợ Log Video, Ảnh chuyển động, Xóa âm thanh AI, Hình nền xung quanh ảnh và thông tin sức khỏe từ AI trong Samsung Health - những tính năng cốt lõi của One UI 7 trên dòng Galaxy S25 - lại không xuất hiện trên Galaxy S23.

One UI 7 hạn chế nhiều tính năng trên Galaxy S23 Ultra mà không có bất kỳ thông báo nào.

Điều đáng nói là một số người dùng Galaxy S23 Ultra vẫn có thể sử dụng các tính năng này mà không gặp vấn đề gì. Điều đó đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là lỗi của Samsung hay chỉ là một sự giám sát đơn giản? Hay công ty cố tình giữ lại các tính năng này cho các thiết bị mới hơn? Hiện tại, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự lúng túng trong việc triển khai One UI 7 khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng.

Quá trình triển khai One UI 7 đã gặp nhiều rắc rối, kéo dài đến 6 tháng sau khi Android 15 được phát hành cho điện thoại Pixel. Samsung đã phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ và giao tiếp kém, và khi bản cập nhật cuối cùng được phát hành, nó đã phải tạm dừng do lỗi. Giờ đây, khi One UI 7 đến tay người dùng các thiết bị cũ hơn, họ lại phát hiện ra rằng nhiều tính năng mà họ mong đợi không có mặt.

Việc các công ty giới hạn một số tính năng cho các thiết bị mới hơn là điều bình thường trong ngành công nghiệp smartphone. Tuy nhiên, Samsung chưa bao giờ đưa ra thông báo rõ ràng về điều này, khiến người dùng Galaxy S23 cảm thấy như bị phản bội. Đây không phải là lần đầu tiên Samsung gặp vấn đề với One UI 7, và sự việc này chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi về khả năng hỗ trợ của công ty đối với các sản phẩm của mình.

Niềm tin của người tiêu dùng với Samsung cũng đang lung lay hơn bao giờ hết.

Với những gì đã xảy ra, nhiều người đang tự hỏi liệu có nên tiếp tục lựa chọn điện thoại Samsung hay không. Mặc dù phần cứng của Samsung vẫn được đánh giá cao và One UI 7 có nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng sự chậm trễ và thiếu sót trong việc triển khai bản cập nhật đã khiến người dùng cảm thấy không hài lòng.

Hiện tại, có lẽ tốt hơn là nên theo dõi Samsung từ xa trước khi quyết định mua sắm. Dẫu vậy, khi người tiêu dùng cảm thấy bị phản bội, họ chắc chắn đang đứng trước dấu hỏi có nên chọn Galaxy S25 Ultra hay sẽ chọn một sản phẩm cao cấp khác mà ở đó sự phản bội không tồn tại.