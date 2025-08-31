Samsung mở rộng tính năng cao cấp đến hàng triệu điện thoại Galaxy cũ

Điều này đã dấy lên nhiều lo ngại về tác động của công nghệ này đối với xã hội, đặc biệt khi smartphone cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa ảnh chỉ trong vài giây. Trước tình hình đó, Samsung đã có những bước đi đáng ghi nhận.

Content Credentials không còn là tính năng chỉ có trên điện thoại Galaxy cao cấp.

Vào đầu năm nay, Samsung đã giới thiệu tính năng Content Credentials khi ra mắt dòng Galaxy S25. Content Credentials là tính năng sẽ tự động ghi lại mọi thay đổi do AI thực hiện và đính kèm thông tin đó vào hình ảnh. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch trong các tính năng chỉnh sửa ảnh dựa trên AI như Object Eraser và Photo Assist mà công ty đã tích hợp trong thư viện ảnh trên điện thoại Galaxy.

Tính năng này không chỉ là sáng kiến của Samsung mà còn được hỗ trợ bởi Liên minh về nguồn gốc và tính xác thực nội dung (C2PA), với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ như Adobe, Microsoft, OpenAI và Google. Samsung đã tham gia vào sáng kiến này nhằm thúc đẩy thông tin xác thực nội dung trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu cho việc theo dõi các chỉnh sửa kỹ thuật số.

Bản cập nhật mới nhất hiện đang được triển khai sẽ mang Content Credentials đến tất cả smartphone và tablet Samsung chạy Android 15 với One UI 7. Để sử dụng, người dùng cần cập nhật ứng dụng thư viện ảnh lên phiên bản 15.6.04.2.

Content Credentials giúp minh bạch các hình ảnh được chỉnh sửa bởi AI.

Sau khi cập nhật, khi thực hiện chỉnh sửa bằng các công cụ AI, một biểu tượng nhỏ sẽ xuất hiện bên cạnh nhãn “Chứa nội dung do AI tạo”. Nhấn vào biểu tượng này sẽ mở ra một bản tóm tắt chi tiết về các chỉnh sửa đã thực hiện, bao gồm thông tin về thiết bị, thời gian chỉnh sửa và các công cụ AI đã sử dụng.

Với việc thông tin này được tích hợp vào siêu dữ liệu của hình ảnh, tính xác thực của nguồn gốc hình ảnh sẽ được bảo đảm giúp người dùng nhận thức rõ hơn về nội dung họ đang chia sẻ. Với việc hình ảnh do AI tạo ra ngày càng phổ biến, đây là một bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn thông tin sai lệch.

Không chỉ Samsung, Google cũng đang phát triển tính năng tương tự cho Google Photos nhằm cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra cách thức tạo ra hoặc chỉnh sửa ảnh. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về quá trình hình thành nội dung, giúp người dùng tự tin hơn khi chia sẻ thông tin.