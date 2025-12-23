Chưa trình làng, iPhone Fold đã nhận dự báo xấu

iPhone Fold sẽ là chiếc điện thoại được mong đợi nhất năm 2026. Xét cho cùng, việc Apple ra mắt một chiếc iPhone với kiểu dáng hoàn toàn mới không phải là điều thường thấy. Sự kỳ vọng lớn đến mức các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng của "siêu phẩm" này sẽ cực lớn, giúp thúc đẩy toàn bộ thị trường điện thoại màn hình gập.

Ảnh concept iPhone Fold.

Người hâm mộ rất hào hứng muốn xem Apple sẽ mang đến thiết kế nào cho iPhone Fold. Theo những hình ảnh CAD bị rò rỉ gần đây và hình ảnh render của chiếc điện thoại, iPhone Fold sẽ rất khác biệt so với các điện thoại màn hình gập hiện có.

Thay vì màn hình ngoài cao và màn hình trong hình vuông, iPhone Fold sẽ có một màn hình ngoài nhỏ mở ra màn hình bên trong, rộng hơn đáng kể so với chiều cao. Chính điều đó có thể khiến iPhone Fold thất bại thảm hại hơn cả iPhone mini và iPhone Air.

Thế nào là một chiếc điện thoại màn hình gập thành công?

Chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách đầu tiên được bán rộng rãi và mang lại cảm giác vượt trội có lẽ là Google Pixel Fold. Điều làm nên sự khác biệt của sản phẩm này so với dòng Galaxy Z Fold tiên phong và đặc biệt là Galaxy Z Fold 4 chính là màn hình ngoài.

Samsung Galaxy Z Fold 5 và Honor Magic V2.

Ở thời điểm đó, màn hình ngoài của Galaxy Z Fold khá hẹp và khó sử dụng, đặc biệt là khi cần gõ văn bản trên màn hình nhỏ.

Giống như Huawei Mate X2 trước đó, Pixel Fold có màn hình ngoài giống một chiếc điện thoại thông minh "bình thường" hơn. Với tỷ lệ khung hình khoảng 17.5:9, màn hình ngoài này rộng hơn, tạo cảm giác quen thuộc và thoải mái hơn nhiều.

Bước tiến lớn tiếp theo cho điện thoại màn hình gập là Galaxy Z Fold 7. Đây là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên được bán rộng rãi với thân máy rất mỏng. Giống như Honor Magic V5 trước đó, Galaxy Z Fold 7 đem lại cảm giác giống như một chiếc điện thoại bình thường khi gập lại.

Thực tế cho thấy, điều làm nên thành công của một chiếc điện thoại màn hình gập là sự kết hợp giữa thiết kế giống như smartphone bình thường khi gập lại và sự phổ biến rộng rãi với mức giá tốt. Đó là lý do tại sao Galaxy Z Fold 7 là một thành công toàn cầu và Huawei thống trị thị trường điện thoại màn hình gập Trung Quốc.

Apple đã nếm trải thất bại

Dễ thấy, người dùng phổ thông không thích những chiếc điện thoại quá nhỏ hoặc quá mỏng. Apple đã học được bài học đó với iPhone Mini. iPhone 12 mini và iPhone 13 mini nằm trong số những chiếc iPhone bán chạy kém nhất trong lịch sử.

"Nhà Táo" cũng đi theo thất bại của Samsung với ý tưởng điện thoại siêu mỏng. Giống như Galaxy S25 Edge, iPhone Air đã trở thành một thất bại đáng xấu hổ. Lý do chính là vì mọi người thích mua điện thoại "bình thường" hơn.

iPhone Fold có thể là một thất bại khác

Trên thực tế, kế hoạch của Apple đang kết hợp một số điều mà thị trường khó có thể chấp nhận.

Ảnh rò rỉ về iPhone Fold.

Thứ nhất, đó là việc iPhone Fold có màn hình gập lại. Dù những thiết bị đó trông tuyệt vời đến đâu, chúng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường điện thoại thông minh. Thứ hai, chúng có thiết kế tổng thể khá nhỏ. Trong khi đó, người dùng vẫn thích mua điện thoại cỡ lớn. Thứ ba là hình dạng khác thường. Hiện tại, tất cả các điện thoại thông minh đều khá giống nhau và việc đi chệch khỏi điều đó rất khó thành công.

Vài tháng nữa, chiếc iPhone Fold mới được trình làng. Nếu Apple có kế hoạch hoàn toàn khác so với những gì tin đồn đang có, sản phẩm này mới có cơ hội thành công.