CEO Apple kiếm được bao nhiêu triệu USD mỗi năm?

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Để bảo vệ lãnh đạo của mình cũng như các ưu đãi cho ông, số tiền mà Apple chi cho Tim Cook trong năm 2020 lên đến gần 15 triệu USD.

Khi nói đến tài chính, Apple là một trong những nhà sản xuất smartphone giàu nhất thế giới. Apple gần đây đã gửi một tuyên bố ủy quyền lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nơi công ty liệt kê mức thù lao của các giám đốc điều hành tại công ty trong năm ngoái. Trong số này, CEO Tim Cook có mức lương hàng năm hơn 14 triệu USD.

Tuyên bố chỉ ra rằng mức lương cơ bản của ông Cook là 3 triệu USD. Tuy nhiên, giải thưởng dành cho những gì mà Cook mang lại cho Apple đã giúp ông kiếm được thêm khoản tiền thưởng 10,731 triệu USD (có thể dao động từ năm này sang năm khác). Ông Cook cũng nhận được các khoản bồi thường khác với mức 1.038.200 USD. Nhìn vào năm 2020, lương hàng năm của ông Cook rơi vào khoảng 14.769.300 USD.

“Các khoản bồi thường khác” chủ yếu là bảo hiểm nhân thọ, chi phí đi nghỉ, chi phí an ninh và chi phí đi lại. Điều đáng nói là Apple rất coi trọng sự an toàn của Cook, và chi phí bảo mật năm 2020 mà Apple dành cho Cook lên đến 470.000 USD. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, Apple yêu cầu Cook sử dụng máy bay phản lực riêng để đi lại, vì vậy chi phí đi lại bằng máy bay cá nhân của Cook năm ngoái lên tới 430.000 USD.

Ngoài mức lương trên, vào tháng 9/2020, Cook còn nhận được ưu đãi cổ phiếu trị giá hơn 100 triệu USD. Điều này đòi hỏi ông phải tiếp tục giữ cương vị CEO Apple cho đến năm 2025. Theo tính toán, tính đến năm 2020, tài sản ròng của ông Cook đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

