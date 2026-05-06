Một chi tiết nhỏ trong điều hòa có thể ảnh hưởng sức khỏe

Tuy nhiên, bên cạnh việc mang lại không khí mát mẻ, máy điều hòa còn có thể là nơi phát triển của nấm mốc, chất gây dị ứng và các vi sinh vật có hại khác. Đặc biệt, đã có thương hiệu phải thu hồi hơn 1 triệu điều hòa vào tháng 6 năm ngoái do nguy cơ nấm mốc phát triển. Nhưng không chỉ riêng một thương hiệu mà bất kỳ thiết bị điều hòa nào cũng có thể gặp phải vấn đề tương tự.

Michael Rubino, một chuyên gia về nấm mốc và chất lượng không khí, cho rằng nấm mốc có thể phát triển trong máy điều hòa nếu không được bảo trì đúng cách. Theo ông, độ ẩm và vật liệu hữu cơ là hai yếu tố chính cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật. Lông thú cưng, bào tử nấm mốc và vi khuẩn có thể tích tụ trên các cuộn dây của máy điều hòa, nơi mà độ ẩm thường xuyên được tạo ra khi máy hoạt động.

Điều hòa cửa sổ là loại thiết bị dễ bị nhiễm bẩn nhất do thường không được sử dụng liên tục và không được vệ sinh định kỳ. Rubino khuyến cáo người dùng nên kiểm tra máy điều hòa thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu nấm mốc.

Có một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy máy điều hòa có thể bị nhiễm bẩn. Người dùng có thể nhìn thấy sự phát triển của nấm mốc khi mở máy hoặc kiểm tra bộ lọc. Nấm mốc có thể xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau và có mùi ẩm mốc đặc trưng. Nếu cảm thấy các triệu chứng như nghẹt mũi, ho hay đau đầu khi ở nhà, đó có thể là dấu hiệu cho thấy điều hòa đang gặp vấn đề.

Nếu phát hiện nấm mốc trong máy điều hòa, Rubino khuyên người dùng nên xử lý ngay. Đối với điều hòa cửa sổ, tốt nhất là nên thay mới vì việc làm sạch không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nấm mốc. Đối với các loại điều hòa khác, hãy gọi thợ chuyên nghiệp để kiểm tra và vệ sinh thiết bị.

Để ngăn ngừa nấm mốc và các chất gây ô nhiễm khác, việc bảo trì điều hòa định kỳ là rất quan trọng. Kiểm tra và vệ sinh bộ lọc hàng tuần sẽ giúp loại bỏ các chất hữu cơ trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Hãy chăm sóc máy điều hòa để đảm bảo không khí trong nhà luôn sạch sẽ và an toàn.