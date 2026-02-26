Dữ liệu OpenAI tiết lộ sự thật bất ngờ về ChatGPT

Dữ liệu mới từ OpenAI cho thấy một lượng lớn người dùng sử dụng ứng dụng cho các tác vụ không liên quan đến công việc và để thể hiện cá tính cá nhân.

OpenAI vừa công bố dữ liệu Signals mới được thu thập từ hàng triệu tin nhắn của người dùng gửi đi từ tháng 7/2024 đến cuối năm 2025. Công ty đã phân tích kỹ lưỡng những cuộc hội thoại này để tìm hiểu xem mọi người thực sự làm gì với ChatGPT khi họ không ở nơi làm việc.

Nhiều người chia sẻ cảm xúc qua ChatGPT (Ảnh minh họa: Digital Trends)

Kết quả cho thấy một bức tranh khá giống con người. Phân tích chia các tương tác thành ba nhóm: Tìm kiếm thông tin hoặc làm rõ vấn đề; Thực hiện tác vụ hỗ trợ công việc; Bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc mà không mong đợi bất kỳ kết quả hoặc câu trả lời nào. Nhóm thứ ba này liên tục xuất hiện, cho thấy mọi người đang tìm thấy điều gì đó ở chatbot vượt ra ngoài phạm vi công việc.

Khái niệm thể hiện cảm xúc không chỉ giới hạn ở những bộc phát cảm xúc. Nó bao gồm bất kỳ khoảnh khắc nào người dùng thể hiện suy nghĩ, ý kiến ​​hoặc cảm xúc cần được bộc lộ. Dữ liệu cho thấy những trao đổi này chiếm một phần đáng kể trong tổng số lần sử dụng.

OpenAI đã thống kê những người dùng tự nguyện cung cấp tuổi của họ, và nhóm người dùng trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi là những người có mức độ tương tác cá nhân cao nhất. Họ dường như cảm thấy thoải mái hơn khi coi ChatGPT như một không gian để suy nghĩ và bày tỏ ý kiến ​​hơn là chỉ là một công cụ làm việc.