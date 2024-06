Bật mí những điểm đáng mong chờ trên iPhone 16

Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, Apple sẽ ra mắt các mẫu iPhone mới. Thế hệ iPhone 2024 sẽ bao gồm: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

Dưới đây là những tính năng được kỳ vọng sẽ tích hợp trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiêu chuẩn.

1. Chip mới tương thích với Apple Intelligence

Từ thế hệ iPhone 14, Apple đã thay đổi cách phân phối chip mới. Các mẫu chip mới nhất sẽ áp dụng cho các mẫu iPhone Pro. Các mẫu iPhone tiêu chuẩn sẽ sử dụng phiên bản chip cũ.

Chẳng hạn, iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro lần lượt sử dụng chip A16 Bonic và A17 Pro. Trong khi đó, iPhone và iPhone 15 tiêu chuẩn chỉ sử dụng chip A15 Bionic và A16 Bionic.

Ảnh minh họa.

Việc phân chia như vậy cho phép các mẫu iPhone Pro có chip mạnh hơn đáng kể so với những chiếc iPhone tiêu chuẩn. Apple cũng không cần phải thiết kế 2 thế hệ chip khác nhau mỗi năm.

Nếu Apple tiếp tục xu hướng này với thế hệ iPhone 16, chip A17 Pro sẽ được sử dụng lại trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Bộ đôi iPhone 16 Pro sẽ được trang bị chip A18 mới. Tuy nhiên, cũng có tin đồn cho rằng, chip A18 sẽ được sử dụng trên toàn bộ dòng iPhone mới.

Việc nâng cấp chip mang lại ý nghĩa quan trọng với dòng iPhone 16. Chip A17 kết hợp với RAM 8GB sẽ là chip iPhone đầu tiên được thiết kế để tương thích với công nghệ Apple Intelligence. Vì chip A16 không có khả năng thực hiện các tác vụ tương thích với Apple Intelligence nên việc chuyển sang chip A17 là cần thiết cho các mẫu iPhone tiếp theo.

2. Màn hình “viền mỏng nhất thế giới”

Màn hình trên các mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn dự kiến có một số thay đổi. iPhone 16 Pro được dự đoán tăng kích thước màn hình lên khoảng 0,2 inch so với thế hệ iPhone 15. Mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn sẽ có kích thước và trọng lượng tương đương với phiên bản tiền nhiệm.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thế hệ iPhone 16 sẽ có “viền mỏng nhất thế giới”. Chúng sẽ tạo ra một màn hình tràn cạnh tốt hơn, mang đến trải nghiệm hiển thị rộng rãi và tối ưu hơn cho người dùng.

3. Thay đổi thiết kế cụm camera

Có tin đồn cho rằng, ống kính tiềm vọng Tetraprism sẽ được sử dụng trên cả hai mẫu iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, ống kính này vẫn chưa được sử dụng trên iPhone 16 tiêu chuẩn.

Điều đáng chú ý ở iPhone 16 là có sự thay đổi về thiết kế cụm camera. Các hình ảnh tin đồn cho thấy, camera sẽ được sắp xếp theo chiều dọc trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus thay vì xếp chéo như trước.

Ảnh concept iPhone 16.

Cách sắp xếp cụm camera theo chiều dọc có thể giúp iPhone 16 quay video không gian, tương thích với kính thực tế Apple Vision Pro. Ngoài ra, Apple có thể sử dụng lớp phủ ống kính mới cho iPhone 16 Series để giảm hiện tượng lóa ống kính. Các ống kính mỏng hơn cũng có thể được sử dụng, giúp giảm trọng lượng cho những chiếc iPhone. Tuy nhiên, khả năng cao là Apple sẽ không thay đổi nhiều về các thông số kỹ thuật trên camera của iPhone 16.

4. Thiết kế nút Chụp mới

Nút hành động (Action Button) trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được giữ nguyên trên cặp iPhone 16 Pro. Thậm chí, có khả năng, nút hành động này sẽ được xuất hiện trên tất cả các phiên bản của thế hệ iPhone 16.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, iPhone 16 Pro sẽ có nút Chụp mới, cho phép người dùng chụp ảnh nhanh chóng hoặc điều chỉnh chế độ chụp ảnh.

5. Dung lượng pin thay đổi

Theo các tin đồn, dung lượng pin trên các mẫu iPhone 16 mới sẽ được cải thiện.

Cụ thể, iPhone 16 sẽ có dung lượng pin 3.561mAh - lớn hơn so với viên pin 3.367mAh của iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus lại có dung lượng pin giảm xuống 4.006mAh - nhỏ hơn một chút so với viên pin 4.407mAh của iPhone 15 Plus.

iPhone 16 sẽ có thiết kế camera sau kép dọc.

Những thay đổi về thời lượng pin trên iPhone 16 không thực sự mang tính đột phá. Tuy nhiên, khi kết hợp với các tính năng tiết kiệm pin khác, thời lượng pin cho iPhone 16 có thể được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, Apple cũng đang xem xét sử dụng các công nghệ mới trong sản xuất pin, bao gồm bộ tản nhiệt graphene và công nghệ catốt hiệu suất cao để cải thiện hiệu năng. Điểm đáng chú ý là các pin mới của Apple sẽ trở nên thân thiện với môi trường hơn. Công ty đã tuyên bố sẽ sử dụng 100% coban tái chế trong pin của mình vào năm 2025.

Nguồn: [Link nguồn]