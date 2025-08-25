Bất chấp khó khăn, iPhone dự kiến bán cực "đắt hàng" trong quý 4

Mới đây, các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley đã điều chỉnh doanh số iPhone trong quý III tăng 8%, từ 50 triệu lên 54 triệu chiếc. Báo cáo cho biết, mức tăng này hoàn toàn đến từ iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max, thêm 2 triệu chiếc được bán ra cho mỗi sản phẩm.

Doanh số iPhone bán ra mạnh mẽ hơn trong quý II đã khiến lượng hàng tồn kho của iPhone giảm xuống dưới mức bình thường, mở ra cơ hội cho việc bổ sung hàng tồn kho. Morgan Stanley đã tính đến điều này, dự báo doanh số quý III có thể đạt 55 triệu chiếc - cao hơn khoảng 800.000 chiếc so với con số trước đây.

Dự báo quý IV/ 2025

Quý IV của Apple thường có biến động mạnh, doanh số iPhone có thể tăng từ 35 - 71% so với tháng 9. Theo đó, Morgan Stanley dự đoán doanh số iPhone quý IV có thể dao động từ 76 - 95 triệu máy.

Sản lượng iPhone trong ngắn hạn đang có xu hướng tăng nhưng Morgan Stanley vẫn giữ nguyên dự báo sản lượng iPhone 17 của Apple ở mức 80 - 85 triệu máy trong nửa cuối năm 2025. Con số này tương đương so với con số 84 triệu máy của năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng doanh số iPhone sẽ đi ngang hoặc thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích cho biết, sự lạc quan đang gia tăng nhưng kỳ vọng không quá lớn. Những lo ngại bao gồm: tăng trưởng sản phẩm chậm chạp, rủi ro thuế quan, áp lực pháp lý và chiến lược AI chưa rõ ràng của Apple. Gần đây, tâm lý thị trường đã bắt đầu thay đổi.

Liệu Apple có đang chuyển hướng?

Morgan Stanley cho rằng, Apple đang vượt qua những lo ngại trước đó về cổ phiếu. Rủi ro thuế quan đã giảm bớt và áp lực pháp lý ngắn hạn cũng không còn đáng kể.

Ngoài ra, giá Dịch vụ của Apple đã ổn định trong 2 năm. Kịch bản tăng giá cổ phiếu của Apple cũng liên quan đến chu kỳ "iPhone AI", thúc đẩy việc nâng cấp và tăng trưởng doanh thu iPhone.

Ngược lại, nhu cầu iPhone 17 yếu và chi tiêu của người tiêu dùng chịu áp lực, tăng trưởng EPS chững lại cũng gây ảnh hưởng không ít. Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu sản phẩm của Apple có thể đang ổn định và ngay cả mức tăng trưởng khiêm tốn cũng có thể đẩy giá cổ phiếu lên mạnh hơn.

Mảnh ghép còn thiếu vẫn là chiến lược AI của Apple. Các "đối thủ" cạnh tranh đang ráo riết theo đuổi các sản phẩm và quan hệ đối tác AI. Morgan Stanley cho rằng, "Nhà Táo" chỉ cần một mối quan hệ đối tác chiến lược là có thể bứt phá khỏi phạm vi hiện tại.

Sự ra mắt của dòng iPhone 17 sắp tới sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về đà tăng trưởng của Apple. Các điều chỉnh về số lượng iPhone cho thấy nhu cầu đang phục hồi ổn định.

Tuy nhiên, tăng trưởng dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc Apple quản lý xu hướng bán hàng iPhone. Ngoài ra, việc tận dụng giá dịch vụ và phát triển vị thế trong lĩnh vực AI sẽ rất quan trọng. Hiện tại, các dấu hiệu đều đang cho thấy khả năng phục hồi của các sản phẩm cốt lõi của Apple.