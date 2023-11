Bất chấp biến động, Samsung vẫn "bỏ túi" 50 tỷ USD

Samsung đã công bố báo cáo doanh thu quý 3 và các con số cho thấy doanh thu hàng quý là 67,40 nghìn tỷ Won (49,99 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 2,43 nghìn tỷ Won (1,80 tỷ USD). Các số liệu về doanh thu thể hiện mức giảm 12,3% so với quý 3 năm ngoái nhưng tăng 12% so với quý 2 năm nay. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động đã tăng hơn 262% so với quý 2/2023.

Samsung cho hay, bộ phận di động của hãng đã chứng kiến doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng smartphone cao cấp cùng với nhu cầu lớn về màn hình di động. Mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung cũng đã giảm lỗ nhờ nhu cầu đối với sản phẩm của hãng tăng và giá bán trung bình cao hơn.

Dòng Galaxy Z của Samsung rất được quan tâm.

Chỉ riêng bộ phận di động, Samsung báo cáo doanh thu hợp nhất là 30 nghìn tỷ Won (22,26 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 3,04 nghìn tỷ Won (2,25 tỷ USD), tăng 1,85% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,8% so với quý 2. Sự phục hồi nhỏ trên được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng được cải thiện trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Dòng Galaxy S23 cao cấp và các mẫu Galaxy Z màn hình gập thế hệ mới nhất của Samsung tiếp tục chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng vững chắc từ quý trước.

Dòng Galaxy S23.

Samsung đang mong đợi sự tăng trưởng mạnh hơn nữa trên thị trường điện thoại thông minh khi bước vào kỳ nghỉ lễ trong Qúy 4. Ngoài ra, nhu cầu về máy tính bảng cũng dự kiến tăng lên cùng với các phụ kiện không dây như tai nghe không dây và đồng hồ thông minh.

