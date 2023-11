Realme tung phiên bản mới cho smartphone C53, giá dưới 5 triệu đồng

Realme vừa tung phiên bản 8GB RAM/256GB ROM cho dòng smartphone Realme C53 với giá 4,79 triệu đồng, giúp đây trở thành smartphone duy nhất dưới 5 triệu sở hữu bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM.

Hai tùy chọn màu sắc của Realme C53.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngoài hiệu suất và pin, bộ nhớ cũng là một trong những yếu tố tác động đến quyết định mua điện thoại của người dùng, đặc biệt với GenZ và thế hệ Millennials. Vì hiện nay, smartphone được xem như công cụ đa nhiệm giúp kết nối, giải trí, mua sắm, làm việc, học tập, nên người dùng cần bộ nhớ lớn để cân mọi tác vụ, cũng như lưu trữ lượng dữ liệu lớn.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, Realme C53 bản 128GB ROM đã ra mắt với công nghệ sạc nhanh 33W, thiết kế ánh kim, camera 50MP trong phân khúc 4 triệu. Sạc nhanh SuperVOOC 33W giúp đầy 50% pin trong 34 phút.

Do vậy, việc nâng cấp về bộ nhớ trên Realme C53 giúp sản phẩm như “hổ mọc thêm cánh". Quyết định này nhất quán với chiến lược “No leap, no launch” của Realme khi cam kết chỉ tung ra thị trường những sản phẩm có cải tiến đột phá hơn so với tiền nhiệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]