Bảng giá smartphone tháng 8/2023: Xiaomi 12 giảm giá 8 triệu đồng

Danh mục smartphone Xiaomi trên kệ hàng vào đầu tháng 8/2023 đang rất đa dạng với khoảng 20 lựa chọn, trong đó có lựa chọn đang giảm giá tới 8 triệu đồng là Xiaomi 12 bản 8GB/256GB (còn 11,99 triệu đồng so với giá gốc 19,99 triệu đồng), giảm mạnh hơn 800.000 đồng so với tháng trước. Rẻ nhất hiện nay là Xiaomi Redmi A1 2GB/32GB có giá ưu đãi 1,99 triệu đồng so với giá gốc 2,19 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 12.

Thông tin vừa được Xiaomi cập nhật là họ đã trở thành nhà sản xuất smartphone chiếm thị phần lớn thứ 2 tại Việt Nam, theo thống kê của GFK tháng 6/2023. Với 19,2% thị phần tính theo doanh số sản phẩm, Xiaomi đang có được bước đệm vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Việt Nam, cả về quy mô sản xuất lẫn thị phần.

Trước đó, theo báo cáo của Canalys vào tháng 5/2022, Xiaomi cũng đã được công nhận là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 tại Việt Nam về quy mô sản phẩm. Với việc bứt phá ngoạn mục về thị phần trong nửa đầu năm 2023, Xiaomi đã củng cố vững chắc vị thế của mình tại thị trường Việt Nam.

Nguyên nhân chính giúp Xiaomi vươn lên vị trí thứ 2 về mặt thị phần tại Việt Nam chính là yếu tố công nghệ. Bằng việc nỗ lực nghiên cứu và không ngừng bứt phá các giới hạn công nghệ, Xiaomi đã đem nhiều tính năng cao cấp như màn hình tần số quét 120Hz, pin 5.000mAh, vi xử lý thế hệ mới, camera độ phân giải cao,... lên các sản phẩm có mức giá phù hợp với túi tiền.

Thành tích kể trên không phải là điều quá bất ngờ bởi hàng loạt sản phẩm ra mắt gần đây của Xiaomi đều đã lập được những kỷ lục doanh số ấn tượng. Trong đó phải kể đến Redmi Note 12 với 22.000 đơn đặt hàng chỉ trong tuần đầu mở bán và hiện đã đạt hơn 150.000 sản phẩm bán ra. Hay Redmi 12 với 45.000 đơn hàng sau 2 tuần mở bán và hiện đã đạt hơn 100.000 sản phẩm bán ra.

Riêng các phiên bản khác nhau của hai dòng sản phẩm này đã chiếm 4 vị trí trong Top 5 sản phẩm bán chạy nhất của Xiaomi trong nửa đầu năm 2023. Vị trí còn lại thuộc về Redmi 12C với doanh số vượt trội ở cả các hệ thống bán lẻ hàng đầu lẫn sàn thương mại điện tử.

Redmi Note 12 được mệnh danh là “ông vua phân khúc tầm trung” với màn hình AMOLED tần số quét 120Hz, vi xử lý Snapdragon 685 sản xuất trên tiến trình 6nm của Qualcomm, bộ nhớ trong 128GB (có thể mở rộng lên 1 TB) cùng viên pin 5.000mAh. Redmi Note 12 cũng được yêu thích nhờ bộ ba camera AI, trong đó camera chính độ phân giải 50MP, đi kèm camera siêu rộng và camera cận cảnh, người dùng có thể trải nghiệm đa dạng các thể loại nhiếp ảnh và video.

Bên cạnh đó là Redmi 12, thiết bị gây ấn tượng với mặt lưng kính bóng bẩy, sang trọng, đi kèm cụm camera vô cực hoàn toàn mới. Hiệu năng của máy là điểm cộng lớn khi được trang bị vi xử lý chuyên game MediaTek Helio G88, CPU xung nhịp lên đến 2.0GHz. Redmi 12 sở hữu màn hình DotDisplay 6,79 inch Full HD+ với tốc độ quét màn hình 90Hz.

Bảng giá tham khảo smartphone Xiaomi tháng 8/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Xiaomi Redmi A1 2GB/32GB 2.190.000 1.990.000 Xiaomi Redmi A2+ 3GB/64GB 2.790.000 2.390.000 Xiaomi Redmi 12C 4GB/64GB 3.590.000 2.890.000 4GB/128GB 3.990.000 2.990.000 Xiaomi Redmi 12 4GB/128GB 4.290.000 3.790.000 8GB/128GB 4.790.000 4.290.000 Xiaomi Redmi Note 12 4G 4GB/128GB 4.990.000 4.590.000 8GB/128GB 5.790.000 5.290.000 8GB/256GB 6.490.000 5.990.000 Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB 6.690.000 6.190.000 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8GB/128GB 7.190.000 6.590.000 8GB/256GB 7.990.000 7.390.000 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8GB/256GB 9.490.000 8.790.000 Xiaomi 12T 5G 256GB 8GB/256GB 12.990.000 11.990.000 Xiaomi 12 8GB/256GB 19.990.000 11.990.000 Xiaomi 13 Lite 8GB/256GB 11.490.000 9.990.000 Xiaomi 13 8GB/256GB 22.990.000 19.990.000 Xiaomi 13 Pro 12GB/256GB 29.990.000 26.990.000

* Giá tham khảo tại Thế Giới Di Động ngày 5/8/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

