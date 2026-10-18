Apple thành công chiêu mộ giám đốc điều hành lâu năm của Meta

Đầu năm nay, cựu Giám đốc pháp lý của Meta, bà Jennifer Newstead đã gia nhập Apple với vai trò Tổng cố vấn pháp lý, thay thế cho bà Kate Adams – một nhân sự cấp cao đã gắn bó lâu năm với công ty.

Phạm vi công việc của bà Newstead sau đó được mở rộng sang cả mảng đối ngoại chính phủ, tiếp quản vị trí của bà Lisa Jackson – người từng phụ trách bộ phận này trước khi nghỉ hưu.

Ông Scott Tucker.

Những thay đổi này đã đưa các bộ phận pháp lý và đối ngoại chính phủ của Apple về dưới sự quản lý của một lãnh đạo duy nhất. Trong khi đó, CEO Tim Cook (hiện là Chủ tịch điều hành của Apple) vẫn trực tiếp tham gia vào công tác quản lý các mối quan hệ với chính phủ.

Trong khuôn khổ đợt tái cơ cấu này, Apple cũng đã tuyển dụng ông Nate Gatten, cựu lãnh đạo cấp cao tại American Airlines vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại chính phủ.

Theo Bloomberg, bà Newstead đã mời một đồng nghiệp cũ từ Meta là ông Scott Tucker về làm việc. Ông Tucker từng gia nhập công ty của Mark Zuckerberg vào năm 2021 và trước đó cũng từng giữ một vị trí pháp lý cấp cao tại Morgan Stanley.

Theo các nguồn tin, Apple đã chiêu mộ ông Scott Tucker – người từng đảm nhiệm vai trò Phó tổng cố vấn pháp lý kiêm trưởng bộ phận tranh tụng tại Meta trong thời gian dài.

Ảnh minh họa.

Ông Tucker sẽ đảm nhận vị trí Phó chủ tịch phụ trách tranh tụng toàn cầu và các dịch vụ tài chính tại Apple. Đây là một vị trí mới được thiết lập nhằm giám sát các vấn đề tranh tụng thương mại và bằng sáng chế trên phạm vi toàn cầu. Ông Tucker cũng sẽ quản lý các vấn đề pháp lý liên quan đến các sản phẩm tài chính của công ty.

Báo cáo cho biết thêm, với sự gia nhập của ông Tucker, bà Heather Grenier – Phó chủ tịch phụ trách tranh tụng thương mại và cạnh tranh tại Apple sẽ chuyển sang báo cáo trực tiếp cho ông Tucker thay vì báo cáo cho bà Newstead như trước đây. Tuy nhiên, bà Grenier vẫn sẽ giữ vị trí của mình trong đội ngũ lãnh đạo pháp lý dưới quyền bà Newstead.

Cuối cùng, Bloomberg cho biết, Apple cũng đang mở rộng phạm vi trách nhiệm của ông Kyle Andeer, một lãnh đạo pháp lý lâu năm tại công ty. Ông Andeer sẽ giám sát các vấn đề pháp lý quốc tế cũng như các mảng liên quan đến an toàn trực tuyến cho trẻ em, an ninh mạng và các vấn đề thực thi pháp luật.