Google Maps tung bản nâng cấp định vị lớn nhất sau hơn 10 năm

Trong một bài đăng trên blog vào thứ Năm (12/3), Google cho biết tính năng này cho phép người dùng đặt các câu hỏi phức tạp mà trước đây bản đồ không thể trả lời. Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi như: “Tôi có thể sạc điện thoại ở đâu mà không phải xếp hàng dài chờ mua cà phê?” hoặc “Có sân tennis công cộng nào có đèn chiếu sáng để chơi tối nay không?”.

Ask Maps là bản nâng cấp đáng chú ý của Google Maps sau nhiều năm.

Trước khi có tính năng này, người dùng phải tự tìm kiếm và xem xét các đánh giá để có được thông tin cần thiết. Giờ đây, chỉ cần nhấn vào nút “Ask Maps”, Gemini sẽ cung cấp câu trả lời dạng hội thoại kèm theo bản đồ tùy chỉnh để hướng dẫn người dùng. Tính năng này không chỉ giúp người dùng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mà còn hỗ trợ trong việc tìm kiếm các địa điểm dừng chân thú vị trên hành trình.

Google Maps hiện đang phân tích thông tin từ hơn 300 triệu địa điểm và nhận được đánh giá từ hơn 500 triệu người dùng để xây dựng lịch trình cho người sử dụng. Tính năng “Ask Maps” còn ghi nhớ sở thích của người dùng, giúp đưa ra các gợi ý phù hợp trong tương lai.

Ngoài “Ask Maps”, Google cũng giới thiệu tính năng “Immersive Navigation” (tạm dịch “Điều hướng nhập vai”), được coi là bản cập nhật lớn nhất cho Google Maps trong hơn một thập kỷ. Tính năng này sẽ cung cấp trải nghiệm điều hướng mới, giúp người dùng tập trung và nắm bắt thông tin tốt hơn khi lái xe. Ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh 3D của các tòa nhà, địa hình và cầu vượt, cùng các chỉ dẫn rõ ràng về làn đường, biển báo và đèn giao thông.

Tính năng Immersive Navigation trên Google Maps.

Google Maps cũng đã cải thiện đáng kể tính năng dẫn đường bằng giọng nói, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc định hướng. Ứng dụng sẽ thông báo cụ thể về các lối ra và cung cấp thông tin về các tuyến đường thay thế nhằm giúp người dùng tránh tắc đường.

Tính năng Immersive Navigation sẽ chính thức được triển khai trên toàn nước Mỹ từ hôm nay và sẽ sớm có mặt trên nhiều thiết bị Android và iOS, cũng như trên CarPlay và Android Auto. Với những cập nhật này, Google đang nỗ lực biến Google Maps thành một trợ lý kỹ thuật số hữu ích hơn cho người dùng.