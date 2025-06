Khi nào người dùng iPhone mới có thể được tải về iOS 26 beta?

Nhiều người dùng iPhone rõ ràng đang háo hức chờ đợi cơ hội trải nghiệm các tính năng mới của iOS 26, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, phiên bản beta của iOS 26 vẫn chưa được phát hành công khai. Vậy khi nào người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm phiên bản này?

iOS 26 beta dự kiến được phát hành vào tháng 7.

Trong bài phát biểu tại WWDC 2025, CEO Tim Cook đã xác nhận rằng bản beta công khai của iOS 26 sẽ được phát hành vào tháng 7. Apple thường phát hành một số bản beta dành riêng cho các nhà phát triển trước khi mở rộng thử nghiệm cho công chúng. Dựa trên các dự đoán, phiên bản beta công khai đầu tiên của iOS 26 sẽ ra mắt vào khoảng tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng 7. Theo lịch sử phát hành các bản beta công khai trước đây, chúng ta có thể mong đợi iOS 26 sẽ được phát hành vào khoảng ngày 14 hoặc 15/7.

Để trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm bản iOS 26 beta công khai, hãy làm theo các bước sau để đăng ký tài khoản Apple của người dùng vào Apple Beta Software Program.

- Trước tiên, hãy đăng ký tham gia Apple Beta Software Program tại địa chỉ beta.apple.com.

- Mở ứng dụng Settings trên iPhone.

- Chọn General > Software Update.

- Nhấn vào Beta Updates và bật iOS 26 Public Beta.

Chỉ các mẫu iPhone 11 trở về sau mới có thể cài đặt iOS 26.

Khi bản beta công khai của iOS 26 được phát hành, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm một số tính năng mới trên hệ điều hành này: Các tính năng bao gồm thiết kế hoàn toàn mới với giao diện Liquid Glass mang đến sự thay đổi lớn so với iOS 18; cải tiến ứng dụng Tin nhắn khi người dùng có thể sàng lọc tin nhắn từ người gửi không xác định, tạo cuộc thăm dò ý kiến và thiết kế hình nền độc đáo; nâng cấp Apple Music khi cho phép ghim các bài hát yêu thích lên đầu thư viện; cải tiến ChatGPT; cũng như cập nhật Genmoji và Image Playground khi kết hợp biểu tượng cảm xúc và mô tả để tạo ra những sản phẩm mới.

Để có trải nghiệm mới, người dùng cần đảm bảo các thiết bị phải hỗ trợ iOS 26, bao gồm iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 2); iPhone 12 mini, 12, 12 Pro và 12 Pro Max; iPhone 13 mini, 13, 13 Pro và 13 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 3); iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max; cũng như iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max.