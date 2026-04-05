Apple dính nghi vấn dùng lợi thế tiền mặt để “đánh phủ đầu đối thủ”

Nhiều ý kiến cho rằng đây là chiến lược nhằm bóp nghẹt đối thủ iPhone trên thị trường smartphone, nhưng thực tế có thể phức tạp và thực dụng hơn nhiều.

Lợi thế tiền mặt giúp Apple có lợi thế khi đặt hàng linh kiện DRAM từ sớm dù giá cao.

Đầu tiên, việc Apple chấp nhận mức giá cao đối với DRAM từ Samsung Electronics và SK Hynix không phải là điều quá bất thường. Trong nhiều năm, Apple vốn nổi tiếng với chiến lược đảm bảo nguồn cung linh kiện bằng cách ký hợp đồng lớn, trả trước hoặc chấp nhận giá cao trong giai đoạn khan hiếm. Đây là chiến lược giúp hãng duy trì sản lượng ổn định khi các đối thủ có thể bị gián đoạn.

Bản thân chuyên gia trong lĩnh vực bộ nhớ trên X, Jukan, cho biết việc Apple cố tình “ôm hàng” để khiến đối thủ thiếu linh kiện không phải không có cơ sở, tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy. Thị trường DRAM là sân chơi toàn cầu với quy mô rất lớn, nơi sản lượng của Samsung và SK Hynix được phân bổ cho nhiều khách hàng khác nhau, từ máy chủ, PC đến thiết bị di động. Ngay cả với tiềm lực tài chính mạnh, Apple cũng khó có thể “nuốt trọn” nguồn cung để đẩy các hãng khác vào thế bí.

Hành động này cho phép công ty sở hữu một phần lớn nguồn cung DRAM từ các nhà cung cấp lớn.

Apple chấp nhận lỗ ngắn hạn để giữ lợi thế dài hạn?

Thay vào đó, động thái này của Appel phù hợp hơn với mục tiêu quen thuộc: bảo vệ phân khúc cao cấp. Các dòng sản phẩm mới, đặc biệt nếu iPhone Fold xuất hiện cũng như phục vụ Mac giá rẻ, đều đòi hỏi nguồn linh kiện ổn định với chất lượng cao. Trong khi các hãng Android có thể linh hoạt giảm RAM, thay đổi cấu hình hoặc cắt giảm tính năng để thích nghi, Apple gần như không có lựa chọn đó nếu muốn giữ hình ảnh sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược sản phẩm gần đây của Apple đang mở rộng dải giá, với các thiết bị được cho là “dễ tiếp cận hơn” như dòng iPhone “e” hay các mẫu MacBook Neo. Nếu đúng, việc đảm bảo đủ DRAM sẽ càng quan trọng bởi Apple không chỉ cần linh kiện cho phân khúc cao cấp mà còn cho các sản phẩm hướng đến thị trường rộng hơn.

Công ty không muốn các sản phẩm của mình bị "đứt gánh giữa đường" vì thiếu hụt nguồn cung.

Dẫu vậy, rủi ro vẫn tồn tại đối với Apple. Nếu tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sớm được giải quyết, giá DRAM có thể nhanh chóng hạ nhiệt. Khi đó, lượng hàng tồn kho mua ở mức giá cao sẽ trở thành gánh nặng tài chính. Đây được xem là bài toán mà không chỉ Apple mà bất kỳ hãng nào tham gia cuộc đua tích trữ linh kiện đều phải đối mặt.

Tóm lại, giả thuyết “đánh phủ đầu đối thủ” nghe hấp dẫn nhưng có phần cường điệu. Khả năng cao hơn là Apple đang chơi một ván bài quen thuộc: chấp nhận chi phí cao trong ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định dài hạn. Trong một thị trường mà chỉ cần thiếu linh kiện vài tuần cũng đủ làm chậm cả chu kỳ sản phẩm, lựa chọn này không hẳn là liều lĩnh mà nhằm tránh rủi ro lớn hơn.