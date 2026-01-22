Sự thay đổi của iPhone 18 đã làm chao đảo ngành công nghiệp

Sau nhiều năm nâng cấp iPhone đơn điệu, Apple đã quyết định sẽ thay đổi mọi thứ mỗi năm, khiến cả ngành công nghiệp bối rối. Tuy nhiên, đối với những người không bị ảnh hưởng trực tiếp, đây là khoảng thời gian vô cùng thú vị.

iPhone 18 Series có gì thú vị?

Trước hết, theo các tin đồn mới nhất, cảm biến Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình, ít nhất là trên iPhone 18 Pro, không có màn hình "đục lỗ".

iPhone 17 Pro.

iPhone 18 sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn. Không ít báo cáo cho rằng công ty đang thay đổi lịch trình phát hành, chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.

Theo các báo cáo, đó là bởi Apple muốn các mẫu iPhone tiêu chuẩn và dòng iPhone E của mình cạnh tranh với điện thoại Samsung ra mắt cùng thời điểm. Kết quả là, nhiều báo cáo hiện nay không phân biệt được đâu là tin đồn về iPhone 18 hay iPhone 18 Pro.

Tin đồn về iPhone màn hình gập và iPhone Air

Hiện vẫn chưa rõ iPhone màn hình gập, dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay cùng với iPhone 18 Pro sẽ có màn hình không nếp gấp hay không. Samsung đã giải quyết được vấn đề nếp gấp trên màn hình gập nhưng khả năng cao là Apple sẽ không sử dụng màn hình này cho iPhone màn hình gập của mình. Thay vào đó, iPhone màn hình gập vẫn sẽ có một nếp gấp nhỏ.

iPhone 17 Pro màu cam.

Tuy nhiên, kích thước bị rò rỉ của iPhone màn hình gập đã thúc đẩy Samsung và một vài nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc tạo ra những chiếc điện thoại màn hình gập mới. Ví dụ, Samsung đang phát triển một chiếc “Galaxy Z Wide Fold” sẽ ra mắt cùng với Galaxy Z Fold 8, có kích thước tương tự như điện thoại màn hình gập của Apple.

Vào năm ngoái, Samsung đã vội vàng tung ra thị trường một mẫu điện thoại mới để cạnh tranh với iPhone Air, hãng đã công bố Galaxy S25 Edge ngay sau khi iPhone Air bị rò rỉ thông tin. Chiếc điện thoại đó đã không bán chạy và tương lai của dòng Edge hiện đang không chắc chắn.

"Cuộc đua" tìm kiếm Face ID dưới màn hình

Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện phần cứng nhận diện khuôn mặt 3D dưới màn hình để chuẩn bị "đối đầu" iPhone 18. Đó là bởi nhiều tin đồn khẳng định Apple đang chuyển Face ID xuống dưới màn hình của iPhone 18.

Nếu iPhone 20 Pro chuyển mọi thứ xuống dưới màn hình, nhiều nhà sản xuất khác cũng sẽ làm theo. Giới chuyên gia đang tò mò chờ xem liệu Samsung có quay lại sử dụng camera dưới màn hình hay không khi hãng vừa mới từ bỏ chúng trên Galaxy Z Fold 7.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Trước đó, nhiều điện thoại được ra mắt sau iPhone 17 Pro cũng đã bắt chước thiết kế. Không ít nhà sản xuất điện thoại cũng đang tạo ra những chiếc điện thoại “Air” của riêng mình, Xiaomi đã ngay lập tức sao chép Liquid Glass từ iOS 26 cũng như giới thiệu Dynamic Island của riêng mình.

Với dòng iPhone 18, chiếc iPhone màn hình gập năm nay cùng iPhone 20 trong 2027, Apple sẽ tiếp tục xu hướng ra mắt những sản phẩm đột phá mỗi năm. Đây sẽ là thời điểm vô cùng thú vị đối với người hâm mộ Apple, khiến thị trường smartphone trở nên sôi động hơn bao giờ hết.